Jaqueline Cristian debutează la Madrid Open. Sorana Cîrstea intră în concurs la dublu, alături de Kalinskaya

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian debutează joi la turneul Madrid Open, unde o va întâlni în turul secund pe ucraineanca Yuliia Starodubtseva. Sorana Cîrstea intră în concurs, de asemenea, dar la dublu, alături de Anna Kalinskaya.
sursă foto: Adelaide International, instagram
Petre Apostol
23 apr. 2026, 07:31, Sport

Jaqueline Cristian (locul 33 WTA), cap de serie numărul 29, pornește cu un avantaj moral, după ce s-a impus în ambele confruntări directe anterioare cu Starodubtseva (53 WTA). Cele două victorii ale româncei au fost obținute în 2025, la turneele de la Mérida (Mexic) și Auckland (Noua Zeelandă).

Ucraineanca a acces pe tabloul principal din postura de lucky loser și a reușit deja o victorie în primul tur. Starodubtseva a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor de Anastasia Pavlyuchenkova, însă a primit o nouă șansă pe tabloul principal. Ea a profitat, trecând în runda inaugurală de japoneza Moyuka Uchijima, scor 6-3, 1-6, 6-3.

Meciul este programat să înceapă la ora 12:00.

Învingătoarea partidei ar putea să o întâlnească în turul următor pe Aryna Sabalenka, liderul mondial. Jucătoarea din Belarus joacă joi, după ora 15:30, împotriva americancei Peyton Stearns.

În ziua a treia a competiției de la Madrid va intra în concurs și Sorana Cîrstea, în cadrul probei de dublu. Sportiva română face pereche cu rusoaica Anna Kalinskaya.

Cele două se vor confrunta perechea favorită nr. 3 – Elise Mertens (Belgia) și Shuai Zhang (China).

Cîrstea și Kalinskaya au mai întâlnit perechea belgiano-chineză anul acesta, la Australian Open, cedând atunci în două seturi. Mertens și Zhang au câștigat turneul de Mare Șlem de la Melbourne.

Partida este programată după ora 16:30.

