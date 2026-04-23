Lamine Yamal s-a accidentat și ratează finalul sezonului

„Testele au confirmat că Lamine Yamal are o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng”, a transmis Barcelona, conform AFP.

Formația catalană a precizat că Yamal va rata restul sezonului și este așteptat să fie disponibil pentru Campionatul Mondial, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în acest an.

Yamal s-a accidentat în victoria Barcelonei cu 1-0 în fața Celtei Vigo, miercuri, în La Liga.

După ce a marcat din penalty în fața lui Ionuț Radu, Yamal a simțit imediat dureri, a cerut intervenția medicilor și s-a întins pe gazon. Acesta a fost înlocuit de Roony Bardghji.

În urma victoriei, Barcelona s-a desprins la nouă puncte în fruntea clasamentului față de Real Madrid, cu șase etape rămase, inclusiv un El Clasico programat pe 10 mai.

Cu două zile înainte de accidentare, Lamine Yamal a câștigat premiul pentru „Tânărul sportiv al anului” la Gala Laureus 2026.

Spania își începe parcursul la Campionatul Mondial pe 15 iunie, în Grupa H, împotriva Capului Verde. Va juca apoi cu Arabia Saudită, pe 21 iunie, și cu Uruguay, șase zile mai târziu.