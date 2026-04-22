Yamal sărbătorește premiul „Tânărul Sportiv al Anului” cu burger și cartofi prăjiți într-un avion privat

Fotografiile cu starul Barcelonei, Yamal, după câștigarea premiului pentru Tânărul Sportiv al Anului, au devenit virale, atât cele de la ceremonia de premiere, cât și cele de la petrecerea din avionul privat care l-a dus la Madrid, cu burger și cartofi prăjiți.
Yamal sărbătorește premiul „Tânărul Sportiv al Anului” cu burger și cartofi prăjiți într-un avion privat
Foto: Instagram
Laura Buciu
22 apr. 2026, 11:01, Sport

Ceremonia de gală a avut loc la Madrid, la palatul „Palacio de Cibeles”,

Premiile Laureus World Sports sunt așa-numitele „Oscaruri ale sportului”, scrie Gazeta Express.

Premiile i-au celebrat pe cei mai buni sportivi ai anului, Lamine Yamal primind premiul pentru „Cel mai bun tânăr sportiv” al anului, pentru care starul Barcelonei a primit aplauze furtunoase.

Tânăra vedetă a Barcelonei nu și-a ascuns bucuria, pe care a împărtășit-o cu milioanele sale de urmăritori de pe Instagram, încărcând fotografii și videoclipuri din întreaga seară.

Sosirea sa la acest eveniment, primirea premiului, autografele pe care le-a semnat și „întâlnirile” pe care le-a avut cu alte vedete sportive au fost în postărilor sale.

 

Totuși, cea care a primit cele mai multe comentarii și a stârnit interesul internauților a fost postarea cu fotografii din interiorul avionului privat care l-a transportat de la Madrid la Barcelona. În ele, atacantul în vârstă de 19 ani se bucură de o masă copioasă de la McDonalds, cu burger și cartofi prăjiți, iar pe masă este și râvnitul premiu pe care l-a câștigat. În imagini, Yamal pare să se bucure atât de masă, cât și de impresionanta statuie, el pozând mândru.

