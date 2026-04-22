Yamal sărbătorește premiul „Tânărul Sportiv al Anului” cu burger și cartofi prăjiți într-un avion privat

Ceremonia de gală a avut loc la Madrid, la palatul „Palacio de Cibeles”,

Premiile Laureus World Sports sunt așa-numitele „Oscaruri ale sportului”, scrie Gazeta Express.

Premiile i-au celebrat pe cei mai buni sportivi ai anului, Lamine Yamal primind premiul pentru „Cel mai bun tânăr sportiv” al anului, pentru care starul Barcelonei a primit aplauze furtunoase.

Tânăra vedetă a Barcelonei nu și-a ascuns bucuria, pe care a împărtășit-o cu milioanele sale de urmăritori de pe Instagram, încărcând fotografii și videoclipuri din întreaga seară.

Sosirea sa la acest eveniment, primirea premiului, autografele pe care le-a semnat și „întâlnirile” pe care le-a avut cu alte vedete sportive au fost în postărilor sale.

Totuși, cea care a primit cele mai multe comentarii și a stârnit interesul internauților a fost postarea cu fotografii din interiorul avionului privat care l-a transportat de la Madrid la Barcelona. În ele, atacantul în vârstă de 19 ani se bucură de o masă copioasă de la McDonalds, cu burger și cartofi prăjiți, iar pe masă este și râvnitul premiu pe care l-a câștigat. În imagini, Yamal pare să se bucure atât de masă, cât și de impresionanta statuie, el pozând mândru.