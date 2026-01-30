Etapa a 24-a din Superliga începe vineri cu meciurile CFR Cluj – Metaloglobus și Dinamo – Petrolul

CFR Cluj primește vizita formației Metaloglobus București, vineri, de la ora 17:00, în primul duel din etapa a 24-a din Superliga de fotbal, în care ardelenii pornesc cu prima șansă, atât prin prisma formei recente, cât și a istoricului direct.

Clujenii au suferit o singură înfrângere în ultimele opt etape, 0-3 cu FC Argeș (29 noiembrie 2025), interval în care au bifat șase victorii și o remiză. Au o serie de patru victorii consecutive. Au ajuns la doar patru puncte de zona de play-off.

De cealaltă parte, Metaloglobus traversează o perioadă dificilă, cu o singură victorie în ultimele zece runde, 2-1 cu Farul (7 decembrie), completată de două egaluri și șapte înfrângeri. Are o serie de patru înfrângeri consecutive.

Un aspect statistic relevant este faptul că Metaloglobus a primit cel puțin un gol în 22 dintre cele 23 de meciuri disputate în acest sezon.

În prim-plan se află Adrian Păun, unul dintre cei mai constanți jucători ai CFR-ului în ultima perioadă. Acesta a bifat goluri decisive în victoriile cu FC Botoșani și Oțelul (ambele 1-0), plus două pase decisive în succesul categoric cu FCSB (4-1).

Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată în Superligă, în turul sezonului regulat, pe 13 septembrie 2025, când meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Dinamo – Petrolul, la episodul 99 în Superligă

Derbiul Dinamo – Petrolul este programat pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, de la ora 20:00.

Dintre cele 98 de meciuri directe disputate până acum în Superligă, Dinamo s-a impus de 57 de ori, Petrolul a câștigat 21 de partide, iar 20 s-au încheiat la egalitate.

Petrolul este adversarul în fața căruia „câinii roșii” au obținut cele mai multe victorii în campionat.

Cea mai mare diferență de scor s-a înregistrat de trei ori, toate în favoarea dinamoviștilor (6-0 în 1960, 1982 și 1991).

În schimb, cel mai categoric succes al ploieștenilor rămâne 3-0, consemnat în 1961 și 1966, de fiecare dată cu legenda petroliștilor Mircea Dridea în prim-plan.

Cea mai recentă confruntare directă a avut loc pe 15 septembrie 2025, când Dinamo s-a impus clar la Ploiești, 3-0, prin golurile lui Cătălin Cîrjan, Daniel Armstrong și Maxime Sivis.

Cele două echipe se află, însă, la poluri opuse în clasament.

Dinamo este una dintre pretendentele la titlu în acest sezon. Se află pe locul 3, la doar două puncte de lider, Universitatea Craiova.

Petrolul, în schimb, încearcă să se mențină în prima ligă, ocupând locul 13.