Zhou Guanyu se alătură echipei Cadillac ca pilot de rezervă pentru debutul din Formula 1 în 2026

Zhou Guanyu, în vârstă de 26 de ani, a evoluat pentru Alfa Romeo/Kick Sauber între 2022 și 2024, participând la 68 de Marele Premii și acumulând puncte de șapte ori, inclusiv la singura clasare din puncte a Kick Sauber în 2024, în Qatar.

După plecarea de la echipă, Zhou Guanyu s-a alăturat Scuderiei Ferrari ca pilot de rezervă, acumulând experiență pe pistă, în simulator și în programul de testare a mașinilor.

La Cadillac, Zhou va sprijini piloții titulari Valtteri Bottas și Sergio Perez, în timp ce Colton Herta, fost pilot IndyCar, va ocupa rolul de pilot de teste.

Pentru sezonul 2026, Cadillac va folosi motoare și cutii de viteze furnizate de Ferrari.

„Sunt încântat să mă alătur echipei Cadillac Formula 1 ca pilot de rezervă înainte de debutul în Formula 1. Având experiență recentă pe pistă și în dezvoltarea mașinilor, știu că pot aduce o contribuție importantă echipei”, a declarat pilotul chinez în comunicatul oficial al echipei, remis luni.

Directorul echipei, Graeme Lowdon, a subliniat că experiența recentă în Formula 1 a lui Zhou și spiritul său îl fac perfect pentru a sprijini primul sezon al Cadillac.