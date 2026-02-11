Prima pagină » Sport » Max Verstappen domină prima sesiune oficială de teste pentru sezonul 2026 din Formula 1, la Bahrain

Max Verstappen (Red Bull), de patru ori campion mondial, a încheiat pe primul loc în clasament prima sesiune de teste premergătoare sezonului 2026 din Formula 1, miercuri, pe circuitul din Bahrain.
Max Verstappen domină prima sesiune oficială de teste pentru sezonul 2026 din Formula 1, la Bahrain
Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Petre Apostol
11 feb. 2026, 14:47, Sport

Max Verstappen a stabilit timpul de referință al sesiunii, cu 1:35,433 minute, cu un avans de peste o zecime și jumătate față de al doilea clasat.

Pilotul de la Red Bull a fost urmat de Oscar Piastri (McLaren), la 0,169 secunde, și de George Russell (Mercedes), la șase zecimi de secundă de lider.

Lewis Hamilton (Ferrari) a încheiat pe locul patru. Esteban Ocon (Haas) a ocupat poziția a cincea.

Verstappen a fost singurul pilot care a petrecut întreaga sesiune în monopost, cu 65 de tururi.

Printre cei care au strâns cele mai multe tururi s-au numărat Arvid Lindblad (Racing Bulls) și Carlos Sainz (Williams), cu 75 și respectiv 77 de tururi completate.

Prima sesiune a fost marcată de câteva incidente minore.

Lewis Hamilton s-a răsucit. Verstappen a blocat roțile la intrarea în virajul 1. Ambii s-au întors pe circuit fără probleme.

Alpine a fost ultima echipă care a intrat pe pistă, cu Franco Colapinto în monopostul A526. Acesta a provocat și singurul steag roșu al sesiunii, după ce s-a oprit pe marginea pistei.

Următoarea sesiune este programată miercuri seară, de la ora 18:00.

Cele mai multe echipe își vor schimba piloții pentru sesiune de seară, cu excepția Red Bull, Racing Bulls, Aston Martin și Haas.

