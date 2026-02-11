Max Verstappen domină prima sesiune oficială de teste pentru sezonul 2026 din Formula 1, la Bahrain

Max Verstappen a stabilit timpul de referință al sesiunii, cu 1:35,433 minute, cu un avans de peste o zecime și jumătate față de al doilea clasat.

Pilotul de la Red Bull a fost urmat de Oscar Piastri (McLaren), la 0,169 secunde, și de George Russell (Mercedes), la șase zecimi de secundă de lider.

Lewis Hamilton (Ferrari) a încheiat pe locul patru. Esteban Ocon (Haas) a ocupat poziția a cincea.

Verstappen a fost singurul pilot care a petrecut întreaga sesiune în monopost, cu 65 de tururi.

Printre cei care au strâns cele mai multe tururi s-au numărat Arvid Lindblad (Racing Bulls) și Carlos Sainz (Williams), cu 75 și respectiv 77 de tururi completate.

Prima sesiune a fost marcată de câteva incidente minore.

Lewis Hamilton s-a răsucit. Verstappen a blocat roțile la intrarea în virajul 1. Ambii s-au întors pe circuit fără probleme.

Alpine a fost ultima echipă care a intrat pe pistă, cu Franco Colapinto în monopostul A526. Acesta a provocat și singurul steag roșu al sesiunii, după ce s-a oprit pe marginea pistei.

Următoarea sesiune este programată miercuri seară, de la ora 18:00.

Cele mai multe echipe își vor schimba piloții pentru sesiune de seară, cu excepția Red Bull, Racing Bulls, Aston Martin și Haas.