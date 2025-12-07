Prima pagină » Știrile zilei » Lando Norris, pilotul echipei McLaren câștigă primul titlu mondial din Formula 1

Lando Norris, pilotul echipei McLaren câștigă primul titlu mondial din Formula 1

Lando Norris a devenit campion mondial de Formula 1 pentru prima dată în carieră, după ce a încheiat pe locul al treilea în Marele Premiu de la Abu Dhabi. Verstappen a câștigat Grand Prix-ul, însă nu a fost suficient pentru a-l depăși pe Norris în clasamentul general.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 dec. 2025, 17:02, Sport

Lando Norris, pilotul McLaren, a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, notează Reuters. 

Deși a terminat cursa de la Abu Dhabi doar pe locul trei, rezultatul i-a fost suficient, încheind campionatul cu 423 de puncte, față de Max Verstappen (Red Bull), câștigătorul cursei, care a acumulat doar 421. 

Oscar Piastri (McLaren) a încheiat cursa pe poziția secundă, completând podiumul în clasamentul general cu 410 puncte. 

Pentru prima data din 1998, echipa McLaren a câștigat atât campionatul la piloți, cât și titlul la constructori, câștigat și în 2024. 

Pe locul 4 a terminat Charles Leclerc (Ferrari), urmat de George Russell (Mercedes) pe 5. Fernando Alonso (Aston Martin) s-a clasat pe poziția 6, iar Esteban Ocon (Haas) pe 7. 

Lewis Hamilton (Ferrari) a încheiat pe 8, Nico Hülkenberg (Sauber) pe 9 și Lance Stroll (Aston Martin), care a închis topul pe locul 10 al Grand Prix-ului de la Abu Dhabi.

 

