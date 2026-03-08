Prima pagină » Sport » George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei

George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei

George Russell a câștigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima cursă din sezonul acesta de Formula 1. Pe locul al doilea s-a aflat Kimi Antonelli, iar locul al treilea a fost obținut de Charles Leclerc de la Ferrari.
George Russell. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 mart. 2026, 17:33, Sport

George Russell de la Mercedes a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă din acest sezon de Formula 1. Acesta a fost urmat de coechipierul său Kimi Antonelli, iar Charles Leclerc a terminat la mai mult de 15 secunde în urma sa, scrie Sky News.

„Știam că va fi o provocare. Am intrat pe grila de start; am văzut nivelul bateriei. Nu aveam nimic în rezervor, am avut un start prost și, sincer, am avut niște dueluri foarte strânse cu Charles (Leclerc). M-am bucurat foarte mult să trec linia de sosire”, a spus Russell după încheierea cursei, potrivit Associated Press.

Russell, care pleca din pole position, a avut un start lent, la fel ca Antonelli, care a coborât pe locul șapte, permițându-i lui Leclerc să preia conducerea în primul viraj.

Pe de altă parte, Oscar Piastri de la McLaren a suferit un accident în drum spre grila de start pentru Marele Premiu al Australiei.

Australianul Oscar Piastri care s-a calificat al cincilea în funcție de cel mai rapid timp, a lovit bordura la virajul 4 și s-a întors în boxe, potrivit AFP.

„Oscar s-a ciocnit de zid în turele spre grilă. Este bine”, au spus reprezentanții McLaren.

„Mașina lui Oscar este recuperată de pe pistă. Din păcate, nu va începe cursa în Marele Premiu al Australiei.”

Lando Norris, singurul pilot McLaren rămas în cursă după accidentul lui Piastri, a încheiat în top 5.

