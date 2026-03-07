Russell și Antonelli conduc Mercedes în calificările pentru Marele Premiu al Australiei de Formula 1

George Russell a obținut sâmbătă a noua pole position din cariera sa, devansându-l pe coechipierul său Kimi Antonelli, pentru a 83-a oară când echipa ocupă primele două locuri pe grila de start și pentru prima dată de la Marele Premiu al Marii Britanii din 2024.

Russell a dominat toate cele trei sesiuni din formatul de calificări eliminatorii din F1, punând capăt speculațiilor privind poziția echipei Mercedes în noua ierarhie. Timpul său de pole position, de 1 minut și 18,518 secunde, a fost cu aproape opt zecimi mai rapid decât cel al celui mai apropiat adversar non-Mercedes, debutantul Red Bull Isack Hadjar, care a completat podiumul, scrie AP.

„A fost o zi minunată, știam că mașina are un potențial mare, dar până nu ajungem la prima sâmbătă a sezonului, nu poți ști niciodată”, a spus Russell. „Dar mașina a prins viață în această după-amiază, mai ales când temperatura pistei s-a răcit, știm că tindem să favorizăm aceste condiții”.

Și Antonelli s-a calificat

Antonelli a fost ușurat că a reușit să se califice în prima linie alături de coechipierul său, după ce un accident în antrenamentul final la ieșirea din virajul doi a însemnat că a fost o cursă în garajul Mercedes pentru a-l scoate la calificări.

„A fost o zi foarte stresantă. Din păcate, am intrat în zid (în FP3)”, a spus el. „Dar băieții (din garaj) au fost eroii zilei de azi, reușind să repună mașina pe pistă”.

Hadjar a impresionat prin calificarea pe locul trei la debutul său pentru Red Bull, cea mai bună poziție pe grila de start din cariera sa.

„Singurul lucru pe care îl pot face este să îi depășesc la start, dar sunt prea rapizi în acest moment”, a spus Hadjar despre Mercedes. „Vreau să îmi păstrez poziția și un al doilea podium ar fi grozav”.

Ferrari a demonstrat că este la egalitate cu McLaren în ceea ce privește ritmul, cu doar o zecime și jumătate de secundă între cei patru piloți care se află imediat după primii trei – Charles Leclerc calificându-se pe locul patru, Oscar Piastri și Lando Norris de la McLaren pe locurile cinci și șase, respectiv, și Lewis Hamilton pe locul șapte.

Racing Bulls a demonstrat că a făcut un pas înainte în timpul iernii, cu neozeelandezul Liam Lawson pe locul opt, înaintea colegului său de echipă, debutantul Arvid Lindblad, foarte apreciat.

Marea surpriză

Marea surpriză a sesiunii a venit din partea quadruplului campion mondial de F1 Max Verstappen, care a declanșat steagurile roșii la Albert Park din Melbourne după ce a pierdut controlul mașinii sale Red Bull la frânarea pentru prima curbă din prima jumătate a Q1 și a ajuns în barierele de protecție.

Olandezul, care nu a fost rănit în urma accidentului, deși supărat că frânele i s-au blocat, va porni acum din spatele grilei.

F1 intră într-o nouă eră în acest an, cu schimbări fără precedent la nivelul șasiului (mașinii) și al unității de putere, care acum prezintă o distribuție a puterii de aproape 50:50 între motorul turbo V6 de 1,6 litri și energia electrică recoltată din frâne, ceea ce necesită un stil de conducere nou, adesea contraintuitiv, din partea piloților.