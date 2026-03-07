Reguli noi în fotbal înaintea Cupei Mondiale 2026: VAR primește atribuții suplimentare

Noile reguli vor intra oficial în vigoare de la 1 iulie 2026, însă vor fi aplicate încă din această vară la FIFA World Cup 2026.

Deciziile au fost adoptate în cadrul celei de-a 140-a Adunări Generale a IFAB, desfășurată la Hensol, în Țara Galilor.

VAR primește atribuții suplimentare

Una dintre cele mai importante modificări vizează extinderea protocolului pentru arbitrajul video (VAR). Arbitrii video vor putea interveni în trei situații noi, dacă există dovezi clare:

pentru corectarea unui cartonaș roșu rezultat dintr-un al doilea cartonaș galben acordat greșit;

în cazurile de identitate greșită, atunci când arbitrul sancționează un alt jucător sau chiar echipa greșită;

pentru corectarea unui corner acordat eronat, cu condiția ca verificarea să fie rapidă și să nu întârzie reluarea jocului (opțiune lăsată la latitudinea competițiilor).

Măsuri noi împotriva tragerii de timp

Pentru a crește timpul efectiv de joc, IFAB introduce mai multe mecanisme:

Numărătoare de cinci secunde la aruncările de la margine și loviturile de la poartă. Dacă reluarea întârzie, mingea va fi acordată adversarilor, iar la lovitura de la poartă sancțiunea poate fi corner pentru echipa adversă.

Limită de 10 secunde pentru ca un jucător înlocuit să părăsească terenul. Dacă nu respectă termenul, rezerva nu va putea intra până la prima oprire a jocului după un minut.

Un minut în afara terenului pentru jucătorii tratați medical după o întrerupere a jocului, măsură menită să reducă simulările și întârzierile.

Totuși, dacă un jucător este faultat și adversarul primește cartonaș galben sau roșu, acesta va putea rămâne pe teren după tratament.

Alte modificări ale Legilor Jocului

În ediția 2026/2027 a Legilor Jocului vor apărea și alte schimbări:

până la opt schimbări în meciurile amicale ale echipelor naționale, cu posibilitatea extinderii până la 11 prin acordul echipelor;

posibilitatea folosirii camerelor video montate pe echipamentul arbitrilor ca opțiune de competiție;

clarificări privind mingea de arbitru, echipamentul jucătorilor și situațiile de „dublă atingere” accidentală la penalty.

IFAB a anunțat și continuarea testelor pentru noi reguli legate de ofsaid. Dar, și studii privind modul în care pot fi descurajate situațiile în care portarii sau jucătorii simulează accidentări pentru a consuma timp.

Schimbările fac parte dintr-un pachet mai amplu prin care oficialii fotbalului încearcă să mențină jocul „rapid, corect și dinamic”, înaintea debutului Cupei Mondiale din 2026.