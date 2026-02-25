Cupa Mondială 2026 în Mexic. Ce spun autoritățile despre siguranța fanilor după violențele din Jalisco

Șefa statului a subliniat că „toate garanțiile de securitate sunt în vigoare” și că autoritățile monitorizează îndeaproape situația din teren, scrie SkyNews.

Violențele au izbucnit în statul Jalisco, după ce Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, fondatorul și liderul cartelului Jalisco New Generation, a fost ucis de armata mexicană în timpul unei operațiuni de capturare.

Moartea acestuia a declanșat represalii violente ale susținătorilor săi, soldate cu aproximativ 70 de morți, incendieri de vehicule și atacuri armate. Situația a determinat mai multe companii aeriene să suspende temporar zboruri către anumite regiuni ale țării.

Orașele gazdă

Statul Jalisco, afectat de violențe, include orașul Guadalajara, care urmează să găzduiască patru meciuri din competiție.

Alte partide vor avea loc în Mexico City și Monterrey. Guvernatorul statului, Pablo Lemus, a declarat că nu există nicio intenție din partea FIFA de a retrage vreun oraș din programul turneului.

Siguranța Cupei Mondiale, confirmată de FIFA

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis că se simte „foarte calm” în privința organizării competiției în Mexic, afirmând că turneul va fi „spectaculos”.

La rândul său, un purtător de cuvânt al FIFA a precizat că organizația monitorizează constant situația de securitate și colaborează strâns cu autoritățile mexicane.

Claudia Sheinbaum, considerată protejata politică a fostului președinte Andres Manuel Lopez Obrador, a reafirmat că nu va renunța la strategia „îmbrățișări, nu gloanțe”, care vizează combaterea cauzelor profunde ale violenței.

Ea a explicat că astfel de episoade pot apărea în urma arestării sau eliminării unor suspecți periculoși, dar obiectivul guvernului rămâne pacea și stabilitatea.