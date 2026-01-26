Fostul șef FIFA și alte voci internaționale îndeamnă la boicotul Cupei Mondiale 2026 în SUA. Unii chiar și-au anulat biletele

Boicot și apel la suporterii din toată lumea

Fostul președinte FIFA, Sepp Blatter, a transmis în ultimele zile un mesaj fără precedent pentru fotbalul mondial: el sugerează ca suporterii să evite călătoria în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din 2026. Blatter și-a exprimat sprijinul pentru opiniile avocatului elvețian Mark Pieth, potrivit căruia evenimentele recente din SUA, inclusiv acțiuni ale autorităților de imigrare, creează un climat care descurajează fanii internaționali să participe fizic la turneu, scrie Bloomberg.

Pieth a menționat incidente serioase, cum ar fi uciderea unei protestatare de către un agent de imigrație american la Minneapolis și alte cazuri care au stârnit îngrijorări privind siguranța. Blatter a reluat aceste teme în sprijinul ideii că fanii “ar putea vedea mai bine turneul de la televizor”, în loc să călătorească într-un mediu considerat dificil.

Apelurile la boicot nu vin doar din partea fostului oficial FIFA. Un vicepreședinte al Federației Germane de Fotbal a spus public că este momentul să se discute serios despre posibilitatea unui boicot în contextul tensiunilor diplomatice dintre SUA și mai multe țări europene, inclusiv din cauza unor dispute politice precum intențiile legate de Groenlanda și tarifele comerciale.

Anularea biletelor: semn de protest sau simplă retragere?

Pe rețelele sociale și în comunități de suporteri circulă relatări potrivit cărora aproximativ 16.800 de fani și-au anulat biletele pentru Cupa Mondială 2026 în ultimele săptămâni, ca reacție la ceea ce consideră acțiuni problematice ale administrației americane.

Aceste anulări sunt prezentate de unii ca manifestări ale nemulțumirii față de climatul politizat, deși reprezintă o fracțiune extrem de mică din totalul cererilor de bilete primite de FIFA.

Federația internațională de fotbal a recunoscut că unele solicitări de bilete au fost retrase, dar a subliniat că vânzările generale rămân puternice și sunt vândute deja milioane de bilete pentru competiție, fără a se vedea un impact semnificativ asupra cererii globale.

Confruntarea dintre sport și geopolitică

Apelurile la boicot și critici privind siguranța și politicile de imigrație americană reflectă o tensiune mai largă între lumea fotbalului și realitățile politice globale din 2026. Pentru unii susținători, mesajele recente sunt un semnal de alarmă privind modul în care se percepe mediul de desfășurare al competiției, mai ales într-un an în care tensiunile politice internaționale sunt evidente.

În același timp, mulți oficiali ai fotbalului și majoritatea suporterilor continuă să anticipeze turneul ca pe un eveniment sportiv major, iar boicotul extins rămâne, la această etapă, doar o dezbatere și un simbol al expresiei nemulțumirilor, nu o realitate concretă cu efect direct asupra desfășurării meciurilor.