Răspunsul Ministerului Educației la amenințarea cu boicotarea simulărilor: „Situația este dinamică”

Ministerul Educației și Cercetării a reacționat după ce liderii sindicali au anunțat că membrii votează majoritar pentru boicotarea simulărilor.
MEC a declarat că derulează în această perioadă activitățile specifice organizării simulărilor, pentru a facilita participarea fiecărui elev și profesor care consideră exercițiul util.

Ministerul „înțelege nemulțumirile cadrelor didactice”. Își manifestă, totuși, încrederea că toți cei implicați „vor acționa în beneficiul copiilor”.

Despre măsuri concrete în cazul unui boicot, ministerul nu a spus nimic explicit.

„Situația este dinamică, iar demersurile privind desfășurarea simulărilor vor fi adaptate în funcție de evoluție”, a fost singura precizare.

