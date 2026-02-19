Ministerul Educației aprobă pe șest programa școlară de Limba și Literatura Română pentru clasa a IX-a / Nimeni nu știe cum arată

Programa școlară pentru Limba și Literarura Română destinată elevilor de clasa a IX-a a fost aprobată joi de Ministerul Educației, însă forma finală nu a fost făcută publică, relatează EduPedu.

Ministerul Educației tranșează, astfel, un subiect a cărui controversă durează de cel puțin șase luni, timp în care programei i s-a reproșat că este completamente ruptă de tot ce înseamnă ancorare în realitate și educație, după cum Mediafax a scris aici.

Ministerul Educației a anunțat că documentele vor fi mai întâi publicate în Monitorul Oficial și apoi pe site-ul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE). Noua programă va intra în vigoare în toamnă, pentru elevii care sunt acum într-a VIII-a.

Ce modificări au fost aduse

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea descrierilor tematice pentru cele cinci module de conținut din Literatură, ceea ce lasă profesorilor libertatea de a selecta aspectele potrivite profilului și nivelului clasei.

O altă modificare a fost simplificarea formelor literare, care a permis alegerea autorilor șoi operelor dintr-o listă de recomandări.

O altă modificare se referă la organizarea conținuturilor pe alte criterii decât cea cronologică (tematice, culturale, estetice, discursive).

O altă modificare a fost, potrivit documentului Ministerului Educației, accentul pus pe dezvoltarea competențelor de lectură, interpretare, contextualizare și reflecție critică.

Opinia ministerului este că noua programă reflectă „o viziune modernă și flexibilă”, în acord cu bunele practici europene.

Noua programă se aplică pentru trunchiul comun la filierele teoretică (profil real), tehnologică și vocațională, trunchiului comun și curriculumul de specialitate pentru profilul umanist – specialitatea filologie și trunchiuului comun și curriculumul de specialitate pentru profilul umanist, specialitatea științe sociale.

Documentele finale au integrat observațiile primite în timpul consultării publice și ulterior acesteia.

Critici și controverse în jurul programei

După cum aminteam, procesul de elaborare a programei a fost marcat de controverse mari și critici dinspre zona academică și nu numai..

Prima variantă a fost criticată într-un memoriu semnat de aproape 3.300 de profesori, cercetători și experți în educație, care susțineau că programa readuce un model depășit, centrat pe evoluția istorică a limbii și literaturii și pe texte vechi, considerate greu accesibile elevilor.

Printre semnatari s-au numărat personalități precum Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Radu Jude, Dan Lungu, Gianina Cărbunariu și Mihaela Miroiu.

Un posibil „viciu grav de procedură”

Scriitorul și profesorul universitar Radu Vancu a invocat și un posibil „viciu grav de procedură”, susținând că membri ai grupului care a elaborat programa se regăsesc și în comisia care o avizează.

În acest context, ministrul din vară al Educației, Daniel David, a decis prelungirea perioadei de integrare a propunerilor pentru programa de limba română.

Coordonatoarea echipei: „S-a muncit prea mult, nu schimbăm fundamental”

Anterior aprobării, coordonatoarea grupului de lucru, Oana Fotache Dubălaru, declara că structura programei nu poate fi schimbată fundamental, deoarece reflectă un efort îndelungat al specialiștilor.

Ministerul a anunțat că, în săptămânile următoare, grupul de lucru va finaliza programele pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, conturând astfel imaginea completă a studiului limbii și literaturii române la liceu.