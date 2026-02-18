Boicot la Jocurile Paralimpice de iarnă, după ce rușilor li s-a permis concurarea sub steag: Oficialii ucraineni nu vor participa la niciun eveniment

Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina de luna viitoare, după ce din sportivilor ruși și belaruși li s-a permis să concureze sub steagurile lor.

Potrivit Sky News, care îl citează pe ministrul ucrainean al Sportului, Matviy Bidnyi, niciun oficial ucrainean nu va fi prezent la ceremonia de deschidere sau la vreun eveniment al Jocurilor. Pe de altă parte, însă, sportivii ucraineni vor participa în continuare la Jocurile Paralimpice din 6-15 martie.

„Ca răspuns la decizia scandaloasă de a permite rușilor și belarușilor să concureze sub steagurile lor naționale, oficialii publici ucraineni nu vor participa la Jocurile Paralimpice. Nu vom fi prezenți la ceremonia de deschidere. Nu vom participa la niciun alt eveniment oficial paralimpic. Mulțumim tuturor oficialilor din lumea liberă care vor face același lucru. Vom continua să luptăm!”, a spus Matviy Bidnyi, potrivit sursei citate.

Marți, Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) a permis ca sportivii din Belarus și Rusia să participe sub steagurile lor. Rusia și Belarus vor avea împreună 10 sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă de luna viitoare.

Ultima dată când sportivii ruși au putut concura sub propriul steag a fost în 2014. Rusia a găzduit, la momentul respectiv, atât Jocurile Olimpice de iarnă, cât și Jocurile Paralimpice de la Soci, mai notează Sky News.

De atunci, sportivii ruși au mai participat la Jocurile Paralimpice, însă au concurat sub steag neutru.