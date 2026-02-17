România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Reprezentanții României la ediția 2026 a Jocurilor Paralimpice de iarnă sunt Mihăiță Papară – para snowboard (clasa SB-LL1), respectiv Andrei-Sorin Popa – para schi alpin (clasa LW9-2, Standing).

Potrivit Comitetului Național Paralimpic, participarea a fost confirmată oficial de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS), prin aprobarea invitațiilor Bipartite, mecanism prin care România a obținut accesul în competiție în absența unor locuri cotă directe.

Mihăiță Papară, la a treia participare consecutivă la Jocurile Paralimpice

Născut la 6 ianuarie 1980, Mihăiță Papară va concura în probele de Snowboard Cross (SBX) și Banked Slalom (BSL). Activ în circuitul internațional din 2014, el este cel mai experimentat sportiv român din para snowboard.

A reprezentat România la Jocurile Paralimpice de Iarnă PyeongChang 2018 și Jocurile Paralimpice de Iarnă Beijing 2022.

Palmaresul său include 38 de starturi în Cupa Mondială, un podium mondial, cinci podiumuri în Cupa Europeană și locul 3 în clasamentul general mondial (BSL & SBX) în sezonul 2020–2021.

În actualul sezon, sportivul a obținut argintul în clasamentul general european la SBX (LL1), două victorii în Nor-Am Cup (Big White, Canada), o victorie și un loc doi în Cupa Europeană la Kühtai, precum și un podium la Lenk (Elveția), menținându-se constant în Top 5 continental.

Celălalt reprezentant al României la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina, Andrei-Sorin Popa, este născut la 25 februarie 1987 și concurează la para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing), în proba de Slalom.

După un accident vascular cerebral suferit în 2020, care i-a afectat mobilitatea, sportivul și-a reconstruit cariera și a debutat în circuitul internațional în sezonul 2025–2026.

Începând din decembrie 2025, a bifat 11 starturi internaționale FIS, patru podiumuri și clasări repetate în Top 6. Printre cele mai importante rezultate se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) și trei locuri 3 la Rokytnice (Cehia) și Jasná (Slovacia).

A cincea participare a României la Jocurile Paralimpice

„Participarea României la Milano-Cortina 2026 este mai mult decât o prezență sportivă. Este confirmarea faptului că sporturile paralimpice de iarnă revin pe agenda performanței, chiar și într-un context structural dificil. Mihăiță Papară înseamnă continuitate și experiență, iar Andrei-Sorin Popa reprezintă rezultatul direct al procesului de dezvoltare inițiat în 2025 și al progresului accelerat. Investiția în descoperirea de noi sportivi și în performanță produce rezultate, iar România rămâne relevantă în sportul paralimpic internațional”, a declarat președintele Comitetului Național Paralimpic, Carol-Eduard Novák.

Milano-Cortina 2026 va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă, după edițiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) și 2022 (Beijing).