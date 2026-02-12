Prima pagină » Comunicate » Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: emoția competiției, trăită din primul rând pe TikTok

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: emoția competiției, trăită din primul rând pe TikTok

Hub-ul TikTok dedicat oferă acces rapid la programul competițiilor, clasamentul medaliilor, conturi oficiale și videoclipuri populare pentru fanii Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: emoția competiției, trăită din primul rând pe TikTok
Mediafax
12 feb. 2026

Sporturile de iarnă continuă să captiveze și să inspire comunitatea TikTok la nivel global. Acest interes se reflectă și în modul în care Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 sunt trăite pe platformă, unde fanii urmăresc competițiile și sportivii preferați, se conectează cu sporturile care îi pasionează și revăd cele mai importante momente ale Jocurilor. De la schi alpin și sărituri cu schiurile, la patinaj artistic, hochei pe gheață, patinaj viteză, curling și biatlon, comunitatea #wintersport de pe TikTok continuă să aducă atmosfera, emoția și aventura Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina direct pe platformă.

Înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, 65,2% dintre utilizatorii TikTok la nivel global au declarat că așteaptă cu entuziasm începerea competiției, iar aproape jumătate dintre fanii Jocurilor Olimpice (45,1%) folosesc TikTok lunar sau mai des, platforma devenind astfel punctul de reper pentru cele mai importante momente și povești ale Jocurilor. Printre cele mai urmărite sporturi de iarnă pe TikTok se află patinajul artistic, hocheiul pe gheață, snowboardingul, săriturile cu schiurile și patinajul viteză, care se remarcă pe platformă prin momente spectaculoase și pline de adrenalină.

