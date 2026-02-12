Recomandare de weekend Visit Timiș – Pasionații de rețete originale și tradiții păstrate din bătrâni, sunt invitați duminica aceasta la Sărbătoarea Fărșangului din Dudeștii Vechi să alunge iarna.

Organizată de Primăria Comunei Dudeștii Vechi, împreună cu Asociația Culturală Jacu Ronkov, sărbătoarea va avea loc duminică, 15 februarie, la Căminul Cultural „Jaku Ronkov”.
Totodată, vă amintim, Fărșangul de la Dudeștii Vechi face parte din seria evenimentelor care promovează candidatura Banatului la Titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș.
Prepararea și degustarea preparatelor va avea loc la ora 14:00, iar punctul culminant va fi aprinderea focului de „Baba Marta” la ora 19:00. Atmosfera va fi întreținută de formația lui Rocky Franiov.
