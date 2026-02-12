Prima pagină » Comunicate » Recomandare de weekend Visit Timiș – Pasionații de rețete originale și tradiții păstrate din bătrâni, sunt invitați duminica aceasta la Sărbătoarea Fărșangului din Dudeștii Vechi să alunge iarna.

Recomandare de weekend Visit Timiș – Pasionații de rețete originale și tradiții păstrate din bătrâni, sunt invitați duminica aceasta la Sărbătoarea Fărșangului din Dudeștii Vechi să alunge iarna.

De la aroma cârnaților preparați după rețete locale, la deserturi tradiționale și vinuri aromate, evenimentul va combina mâncarea autentică cu atmosfera vibrantă a comunității bulgare din Banat. Într-un cadru plin de muzică, dans și focul simbolic al Babei Marta, vizitatorii se vor bucura de o experiență tradițională unică, care marchează sfârșitul iernii și începutul primăverii.
Recomandare de weekend Visit Timiș - Pasionații de rețete originale și tradiții păstrate din bătrâni, sunt invitați duminica aceasta la Sărbătoarea Fărșangului din Dudeștii Vechi să alunge iarna.
Mediafax
12 feb. 2026, 15:54, Comunicate

Organizată de Primăria Comunei Dudeștii Vechi, împreună cu Asociația Culturală Jacu Ronkov, sărbătoarea va avea loc duminică, 15 februarie, la Căminul Cultural „Jaku Ronkov”.

Totodată, vă amintim, Fărșangul de la Dudeștii Vechi face parte din seria evenimentelor care promovează candidatura Banatului la Titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș și implementat de Visit Timiș.

Prepararea și degustarea preparatelor va avea loc la ora 14:00, iar punctul culminant va fi aprinderea focului de „Baba Marta” la ora 19:00. Atmosfera va fi întreținută de formația lui Rocky Franiov.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Ce poți prepara din carne de oaie. Rețete tradiționale autentice
Gandul
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Cu ce sumă trăiește Mircea Solcanu după ce a învins cancerul. Fostul prezentator are pensie de handicap
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor