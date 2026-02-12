Recomandare de weekend Visit Timiș – Pasionații de rețete originale și tradiții păstrate din bătrâni, sunt invitați duminica aceasta la Sărbătoarea Fărșangului din Dudeștii Vechi să alunge iarna.

De la aroma cârnaților preparați după rețete locale, la deserturi tradiționale și vinuri aromate, evenimentul va combina mâncarea autentică cu atmosfera vibrantă a comunității bulgare din Banat. Într-un cadru plin de muzică, dans și focul simbolic al Babei Marta, vizitatorii se vor bucura de o experiență tradițională unică, care marchează sfârșitul iernii și începutul primăverii.