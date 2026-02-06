Recomandare de weekend Visit Timiș

Și ce loc poate fi mai potrivit decât Jimbolia, 6 muzee, doar o oră de mers cu mașina din Timișoara și o zonă naturală cu bălțile de la margine de oraș.

Ce trebuie să știi despre Jimbolia? În primul rând, cum ajungi? Cel mai rapid este cu mașina, pe DN59, prin Săcălaz-Beregsău Mare-Cărpiniș.

Odată ajuns, vei descoperi un oraș cu un caracter multicultural aparte. Jimbolia te așteaptă cu șase muzee și case memoriale, unde fiecare păstrează identitatea unui oraș mic, dar definitoriu pentru Banatul de pustă.

Poți explora Muzeul Presei „Sever Bocu”, unic în România, cu colecții de ziare și reviste din secolul XIX până azi, sau Muzeul Ștefan Jäger, unde picturile și obiectele vechi te vor purta în lumea șvabilor de demult.

