Recomandare de weekend – Visit Timiș

Iubitori de colinde sunt invitați duminica aceasta (7 decembrie), de la ora 14:00, departe de aglomerația din Timișoara, la cea de-a treia ediție a „Concertului de Crăciun” din Charlottenburg, singurul sat rotund din România.
Mediafax
04 dec. 2025, 17:14, Comunicate

Concertul va avea loc în Biserica Romano-Catolică din localitate, într-o atmosferă inedită de sărbătoare.

Publicul va putea urmări un program muzical rafinat, care îi va purta prin opere europene faimoase și tradițiile unei comunități cu o identitate aparte.

Sub bagheta dirijorului Enrico Primo Cannata, pe scenă vor urca artiști de renume precum: Gianluca Vanzelli, Violeta Oșorhean, Diana Vasiu, Grigore Teodorescu, Eugen Morărița, Marta Chiș și David Chiș, acompaniați de Orchestra Dante Alighieri Timișoara.

