Recomandare de weekend – Visit Timiș

Concertul va avea loc în Biserica Romano-Catolică din localitate, într-o atmosferă inedită de sărbătoare.

Publicul va putea urmări un program muzical rafinat, care îi va purta prin opere europene faimoase și tradițiile unei comunități cu o identitate aparte.

Sub bagheta dirijorului Enrico Primo Cannata, pe scenă vor urca artiști de renume precum: Gianluca Vanzelli, Violeta Oșorhean, Diana Vasiu, Grigore Teodorescu, Eugen Morărița, Marta Chiș și David Chiș, acompaniați de Orchestra Dante Alighieri Timișoara.

