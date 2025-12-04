Analiză Storia: În noiembrie 2025, interesul pentru apartamentele vechi de vânzare a fost de peste două ori mai mare decât pentru cele noi

Prețurile apartamentelor din marile orașe, cumulate pentru locuințele noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.204 euro pe metru pătrat, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanța se remarcă drept singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.