Analiză Storia: În noiembrie 2025, interesul pentru apartamentele vechi de vânzare a fost de peste două ori mai mare decât pentru cele noi

Dacă analizăm separat apartamentele noi, Timișoara și Craiova se remarcă prin cele mai mari creșteri de la un an la altul, de 20% fiecare, în timp ce Sibiu înregistrează de asemenea o evoluție importantă, de 19%. La nivel lunar, Bucureștiul a avut cea mai mare creștere, de 6% în noiembrie față de luna octombrie, iar Timișoara de 2%, în timp ce Cluj-Napoca a marcat o scădere de 3%.
În cazul evoluției prețurilor apartamentelor vechi, Bucureștiul conduce detașat cu o creștere de 26% comparativ cu anul trecut, urmat de Craiova (+20%) și Iași (+14%). Brașov și Sibiu au evoluții moderate, de 8% fiecare, iar Timișoara a înregistrat o creștere de 9%, urmată de Cluj-Napoca (+10%), Constanța (+11%) și Oradea (+11%).
