Analiză Storia: În noiembrie 2025, interesul pentru apartamentele vechi de vânzare a fost de peste două ori mai mare decât pentru cele noi

Prețurile apartamentelor din marile orașe, cumulate pentru locuințele noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.204 euro pe metru pătrat, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanța se remarcă drept singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.
Mediafax
04 dec. 2025, 16:45, Comunicate

Dacă analizăm separat apartamentele noi, Timișoara și Craiova se remarcă prin cele mai mari creșteri de la un an la altul, de 20% fiecare, în timp ce Sibiu înregistrează de asemenea o evoluție importantă, de 19%. La nivel lunar, Bucureștiul a avut cea mai mare creștere, de 6% în noiembrie față de luna octombrie, iar Timișoara de 2%, în timp ce Cluj-Napoca a marcat o scădere de 3%.

În cazul evoluției prețurilor apartamentelor vechi, Bucureștiul conduce detașat cu o creștere de 26% comparativ cu anul trecut, urmat de Craiova (+20%) și Iași (+14%). Brașov și Sibiu au evoluții moderate, de 8% fiecare, iar Timișoara a înregistrat o creștere de 9%, urmată de Cluj-Napoca (+10%), Constanța (+11%) și Oradea (+11%).

