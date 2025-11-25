Cum să vinzi un apartament în câteva zile: Actele, taxele și pașii esențiali în 2025

Eficiența tranzacțiilor imobiliare din 2025 este direct dependentă de o pregătire meticuloasă a actelor. Orice proprietar care dorește să vândă un apartament sau o casă trebuie să dețină, în primul rând, dovada titlului de proprietate. Acesta poate fi un contract de vânzare-cumpărare, un certificat de moștenitor, un act de donație, un titlu de proprietate emis conform legilor fondului funciar sau o hotărâre judecătorească definitivă. O condiție de bază este ca dreptul de proprietate să fie deja înscris în cartea funciară (intabulat). În caz contrar procedura nu poate avansa la notar.

Un alt document vital este certificatul de atestare fiscală, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, care atestă că proprietarul are toate obligațiile fiscale achitate la zi. Documentul se poate obține fie prin prezență fizică la ghișeu, fie online, prin intermediul platformei „Spațiul Virtual Privat”. Valabilitatea acestuia se extinde până la sfârșitul lunii calendaristice în care a fost emis. În situația în care imobilul are mai mulți coproprietari, este necesar ca fiecare dintre aceștia să obțină un certificat fiscal individual.

Apartament sau casă la vânzare: Cadastrul și cartea funciară

Pentru autentificarea contractului de vânzare, notarul public va solicita documentația cadastrală la zi, care poate fi întocmită doar de către un inginer topograf autorizat. Costurile pentru această operațiune variază destul de mult. Ele pornesc de la aproximativ 700 de lei și pot ajunge la 1.000 de lei, în funcție de complexitatea și mărimea imobilului. La această sumă se adaugă o taxă fixă de 120 de lei către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). Termenul standard de avizare a documentației este de circa 18 zile lucrătoare. Extrasul de carte funciară pentru autentificare, necesar la vânzare, este obținut direct de către biroul notarial, iar costul acestuia este de 40 de lei.

Certificarea energetică și dovada plăților la zi

Legislația în vigoare interzice finalizarea unei tranzacții imobiliare în absența certificatului de performanță energetică. Acest document este eliberat de un auditor energetic atestat. Tariful mediu pentru un apartament este de 250 de lei, costul fiind mai ridicat pentru case. Totodată, vânzătorul trebuie să demonstreze că nu are datorii la utilități, prezentând cele mai recente facturi și chitanțele corespunzătoare. Pentru apartamentele situate în blocuri, este obligatorie și o adeverință de la asociația de proprietari/locatari, care să confirme că toate cheltuielile de întreținere sunt achitate.

Taxele și impozitele în 2025

Conform practicii, responsabilitatea pentru costurile principale ale tranzacției revine cumpărătorului. El este cel care va achita onorariul notarial, tariful pentru extrasul de carte funciară și taxa de intabulare a noului drept de proprietate (stabilită la 0,15% din prețul de vânzare).

În sarcina vânzătorului cade plata impozitului pe venitul realizat din transferul imobiliar, scrie Gândul. În 2025, acest impozit se calculează diferențiat, în funcție de perioada de deținere a proprietății:

3% din preț, dacă imobilul a fost deținut pentru o perioadă mai mică de 3 ani.

1% din preț, dacă imobilul a fost deținut pentru o perioadă mai mare de 3 ani.

Impozitul se achită direct la notar în ziua semnării contractului. Acesta are obligația de a vira suma către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare.

Apartament sau casă la vânzare: o chestiune de zile cu dosarul complet

Deși colectarea tuturor documentelor poate necesita un interval de câteva zile sau chiar săptămâni, odată ce dosarul este complet, încheierea efectivă a vânzării devine un proces extrem de rapid. O tranzacție se poate finaliza în 3-4 zile în regim normal sau chiar în 2 zile în regim de urgență. Rapiditatea birourilor notariale este direct proporțională cu gradul de pregătire a vânzătorului. El trebuie să prezinte acte corecte, valabile și cât mai actualizate.