Vlad Musteață, distins cu titlul de Business Champion la gala Business Review

Premiul recunoaște leadershipul lui Vlad Musteață și modul în care acesta reușește să convertească performanța comercială în impact pozitiv pentru comunitate, printr-o organizație centrată pe oameni și o abordare investițională responsabilă. Distincția evidențiază o viziune strategică ce îmbină rezultatele de business cu crearea de valoare pe termen lung, creșterea responsabilă și o cultură organizațională solidă.

În calitate de Founder & CEO al North Bucharest Investments, Vlad Musteață a construit și a condus o organizație definită de claritate strategică, execuție disciplinată și o perspectivă pe termen lung. Leadershipul său reflectă convingerea că performanța durabilă este susținută nu doar de strategie și capital, ci și de oameni, încredere și parteneriate solide.

