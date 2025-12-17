Prima pagină » Comunicate » Record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: trei noi parteneri și alte 16 numiri interne

Record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: trei noi parteneri și alte 16 numiri interne

Țuca Zbârcea & Asociații își extinde echipa de management: Manuela Gornoviceanu, Ana Popa și Sergiu Crețu devin Parteneri. De asemenea, alți 16 avocați au făcut un pas înainte în carieră. Aceste promovări sunt parte a strategiei Țuca Zbârcea & Asociații de consolidare a echipei, reflectând recunoașterea meritelor individuale și a contribuției fiecărui avocat la succesul firmei.
17 dec. 2025, 18:46, Comunicate

Țuca Zbârcea & Asociații anunță una dintre cele mai extinse runde de promovări interne din istoria firmei. Astfel, urmare a sesiunii de evaluare profesională din acest an, 19 avocați vor avansa în carieră începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Echipei de Parteneri i se vor alătura, de anul viitor, Manuela Gornoviceanu, Ana Popa și Sergiu Crețu, după ce anterior ocupaseră poziția de Managing Associate în cadrul firmei. Astfel, numărul partenerilor Țuca Zbârcea & Asociații se va ridica la 32.

