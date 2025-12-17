Record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: trei noi parteneri și alte 16 numiri interne

Țuca Zbârcea & Asociații anunță una dintre cele mai extinse runde de promovări interne din istoria firmei. Astfel, urmare a sesiunii de evaluare profesională din acest an, 19 avocați vor avansa în carieră începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Echipei de Parteneri i se vor alătura, de anul viitor, Manuela Gornoviceanu, Ana Popa și Sergiu Crețu, după ce anterior ocupaseră poziția de Managing Associate în cadrul firmei. Astfel, numărul partenerilor Țuca Zbârcea & Asociații se va ridica la 32.

