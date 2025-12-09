Prima pagină » Diverse » Cum gestionezi controlul inopinat

Cadrul și limitele unui control fiscal sunt date de stabilirea obiectului sau scopului acestuia. Întrucât controlul inopinat este o situație de excepție, acesta nu se face în baza unui aviz de inspecție, ci se efectuează în baza ordinului de serviciu fără acordarea unui termen de preaviz. Cu toate acestea, obiectul său trebuie înscris în Registrul unic de control („RUC”).
Ordinul de serviciu nu trebuie comunicat, dar trebuie prezentat contribuabilului. Ca atare, documentarea obiectului controlului astfel cum a fost acesta înscris în RUC prezintă o importanță deosebită. Ca atare, contribuabilul are un interes în a documenta imediat limitele controlului prin certificarea rubricii unde se înscriu mențiunile legate de respectivul control în RUC. O astfel de certificare invalidează orice mențiuni ulterioare adăugate în RUC prin care se poate extinde scopul controlului și nu numai. Facem precizarea că modalitatea de completare a RUC capătă o importanță deosebită în cazul controlului inopinat în lipsa avizului și face diferența între un control legal sau unul desfășurat cu încălcarea legii.

