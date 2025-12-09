Cum gestionezi controlul inopinat

Ordinul de serviciu nu trebuie comunicat, dar trebuie prezentat contribuabilului. Ca atare, documentarea obiectului controlului astfel cum a fost acesta înscris în RUC prezintă o importanță deosebită. Ca atare, contribuabilul are un interes în a documenta imediat limitele controlului prin certificarea rubricii unde se înscriu mențiunile legate de respectivul control în RUC. O astfel de certificare invalidează orice mențiuni ulterioare adăugate în RUC prin care se poate extinde scopul controlului și nu numai. Facem precizarea că modalitatea de completare a RUC capătă o importanță deosebită în cazul controlului inopinat în lipsa avizului și face diferența între un control legal sau unul desfășurat cu încălcarea legii.

