Prima pagină » Comunicate » Finanțări de sute de milioane de euro pentru mediul de afaceri în 2026

În 2026, mediul de afaceri va avea acces la o serie finanțări nerambursabile, cu obiective distincte și condiții de eligibilitate diferite, care vizează atât investiții industriale corelate cu proiecte de infrastructură de transport, cât și dezvoltarea mobilității electrice, inovarea digitală prin cercetare-dezvoltare și accelerarea digitalizării IMM-urilor la nivel regional, în condițiile în care, pentru o parte dintre intervenții, selecția proiectelor se face prin proceduri concurențiale, iar criteriile tehnice și cerințele de documentare devin determinante.
Mediafax
18 feb. 2026, 16:02, Comunicate

Schema de ajutor de stat „PRO INFRA” vizează în mod direct sectoare industriale productive care, în mod tradițional, au beneficiat rar de finanțări nerambursabile consistente pentru modernizare tehnologică. Sunt eligibile activități încadrate pe coduri CAEN din domenii precum extracția de agregate și piatră, fabricarea produselor din minerale nemetalice, producția de beton și mortar, prelucrarea pietrei, metalurgia neferoasă, fabricarea construcțiilor metalice și a articolelor filetate, precum și producția de cabluri electrice. Vorbim despre industrii cu consum energetic ridicat și investiții tehnologice semnificative, pentru care accesul la scheme cu intensitate de până la 100% a fost, până acum, limitat. Din acest motiv, actualul apel reprezintă o oportunitate majoră de modernizare, eficientizare energetică și creștere a competitivității.

