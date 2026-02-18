Prima pagină » Comunicate » Lansarea oficială a Academiei NBI marchează un nou standard în formarea intensivă a profesioniștilor din real estate

Lansarea oficială a Academiei NBI marchează un nou standard în formarea intensivă a profesioniștilor din real estate

North Bucharest Investments anunță lansarea Academiei North Bucharest Investments, o platformă educațională dedicată dezvoltării competențelor profesionale în domeniul imobiliar, adresată atât celor aflați la început de drum, cât și consultanților care doresc să avanseze în carieră.
18 feb. 2026, 13:27, Comunicate

Academia este structurată pe programe adaptate nivelului de experiență al participanților și este concepută ca un parcurs complet de învățare, cu accent pe aplicabilitate imediată în piață. Fiecare grupă este formată din maximum 15 participanți, selectați în urma unei evaluări preliminare a nivelului de pregătire și a cunoștințelor existente.

Fiecare program are o durată de o săptămână și este construit ca un workshop intensiv, care îmbină teoria cu experiența directă în teren și în birourile operaționale ale companiei. Parcursul include familiarizarea cu procesele reale de vânzare, tururi de proiecte în mai multe zone relevante ale Bucureștiului, role-play-uri alături de consultanți seniori, sesiuni de ascultare apeluri, training CRM, noțiuni juridice și fiscale, precum și componente dedicate marketingului, creditării, intermedierilor și gestionării portofoliului.

