Reintinerirea: o poveste devenita realitate

Dupa mai bine de 30 de ani de cercetare intensiva si folosind puterea uriasa de analiza a sistemelor de Inteligenta Artificiala, Dr. Sinclair a reusit sa readuca celule cu varsta de 80 de ani la varsta de 20 de ani, demonstrand ca reintinerirea nu mai este doar o poveste sau un vis.

Life Biosiences a reusit astfel sa dovedeasca ca imbatranirea este reversibila, avand rezultate spectaculoase inaintea unor competitor precum New Limits, Retro Biosciences sau Altos Labs (finantata de catre Jeff Bezos de la Amazon cu 3 miliarde de dolari) .

Experimentele sale anterioare au demonstrate ca soareci sau maimute care au orbit datorita deteriorarii produse de glaucoma, de exemplu, pot sa-si recastige vederea prin “intinerirea” celulelor din nervul optic care s-au degradat in timp. Echipa lui Sinclair afirma ca orice celula sau organ al corpului uman ar putea urma aceiasi cale, putand fi readuse la cea mai buna forma posibila avuta in timp.

