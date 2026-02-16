Prima pagină » Comunicate » Protocol de colaborare semnat la Institutul Național al Patrimoniului cu cele trei Regiuni Gastronomice Europene din România (2027–2029)

Protocol de colaborare semnat la Institutul Național al Patrimoniului cu cele trei Regiuni Gastronomice Europene din România (2027–2029)

Vineri, 13 februarie 2026, la sediul Institutul Național al Patrimoniului din București a avut loc semnarea unui protocol de colaborare cu reprezentanții celor trei Regiuni Gastronomice Europene din România: Harghita (deținătoarea titlului în 2027), Banat (regiune candidată pentru 2028) și Dobrogea (regiune candidată pentru 2029).
16 feb. 2026, 15:22, Comunicate

Protocolul a fost semnat de Valeria-Oana Zaharia, Manager interimar al INP, împreună cu Szabó Károly – Director executiv al ADI Harghita, Simona Neumann – Director general Visit Timiș, precum și Carmen Ispas – Director executiv UNPR RSE și Teodora Moraru – Vicepreședinte UNPR RSE.

Un cadru comun pentru proiecte culturale, turistice și gastronomice

Documentul stabilește un cadru de cooperare pentru inițierea, dezvoltarea și implementarea de proiecte și programe culturale dedicate promovării multiculturalității, gastronomiei tradiționale și patrimoniului material și imaterial, precum și valorificării diversității locale în circuitul turistic, educațional și cultural.

Protocolul prevede, între altele, colaborare pentru documentare, sprijin prin expertiză precum și promovare reciprocă.

