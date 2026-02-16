Protocol de colaborare semnat la Institutul Național al Patrimoniului cu cele trei Regiuni Gastronomice Europene din România (2027–2029)

Vineri, 13 februarie 2026, la sediul Institutul Național al Patrimoniului din București a avut loc semnarea unui protocol de colaborare cu reprezentanții celor trei Regiuni Gastronomice Europene din România: Harghita (deținătoarea titlului în 2027), Banat (regiune candidată pentru 2028) și Dobrogea (regiune candidată pentru 2029).