PC Garage lansează sursele ALPHAGEAR pentru PC – gamele Stria, Sustain și Ascend

PC Garage, unul dintre cei mai importanți retaileri online de componente și PC-uri din România, anunță extinderea portofoliului ALPHAGEAR, brandul propriu al companiei, prin lansarea unei game de surse de alimentare dedicate configurațiilor echilibrate și fiabile. După carcase și coolere, ALPHAGEAR adaugă acum o componentă esențială în orice PC – sursa de alimentare, elementul care influențează direct stabilitatea, siguranța și comportamentul pe termen lung al întregului PC.
16 feb. 2026, 15:34, Comunicate

Prin această extindere, PC Garage urmărește să ofere clienților o alternativă accesibilă și competitivă, cu un raport calitate-preț foarte bun, pentru construirea unui PC coerent în cadrul aceluiași ecosistem ALPHAGEAR. Noua gamă de surse este structurată în trei serii, astfel încât utilizatorii să poată alege ușor în funcție de buget, scenariul de utilizare și nivelul de performanță dorit.

Seriile disponibile în oferta PC Garage:

  • ALPHAGEAR Ascend 650W, 750W, 850W, 1000W
  • ALPHAGEAR Sustain 650W, 750W
  • ALPHAGEAR Stria 550W, 650W

Seria STRIA este destinată PC-urilor entry-level și mainstream, pentru utilizatorii care urmăresc o alimentare sigură și stabilă în utilizarea de zi cu zi. Modelele seriei sunt conforme ATX 2.5 și folosesc o arhitectură Half-Bridge cu APFC și conversie DC-DC, pentru o stabilitate îmbunătățită pe liniile de 5V și 3.3V – componente importante pentru placa de bază și unitățile de stocare.

