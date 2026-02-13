Prima pagină » Comunicate » Analiza NBI | Axa Fabrica de Glucoză – Floreasca rescrie harta rezidențialului premium din București

Analiza NBI | Axa Fabrica de Glucoză – Floreasca rescrie harta rezidențialului premium din București

Se rescrie harta rezidențialului premium din București, iar unul dintre cele mai clare exemple este axa Fabrica de Glucoză – Floreasca. Conform analizelor realizate de North Bucharest Investments (NBI), această zonă concentrează în prezent una dintre cele mai accelerate dinamici de dezvoltare rezidențială din Capitală. Ce era până recent o zonă urbană neomogenă, cu funcțiuni mixte și terenuri insuficient valorificate, se transformă accelerat într-un coridor rezidențial coerent, susținut de proiecte majore și de proximitatea față de principalele huburi de business.
Analiza NBI | Axa Fabrica de Glucoză – Floreasca rescrie harta rezidențialului premium din București
Mediafax
13 feb. 2026, 11:42, Comunicate

Nu mai vorbim despre dezvoltări izolate, ci despre o concentrare fără precedent de investiții care schimbă fundamental profilul zonei. Prin densitatea proiectelor, mixul de funcțiuni și conectarea directă cu zona Floreasca și Pipera, acest perimetru începe să funcționeze ca noul downtown al Bucureștiului, un centru urban modern în care rezidențialul premium se întâlnește cu birourile, retailul și serviciile.

Transformarea este susținută de proiecte precum Prima Vista, BHB Avenue, Brick Lofts și Yacht Kid – toate dezvoltări rezidențiale cu poziționare premium – la care se adaugă livrări majore din imediata vecinătate: Nusco Faza 2 + 3, F Zeen și UP Site, amplasat exact pe Calea Floreasca, un reper important care întărește legătura directă dintre Fabrica de Glucoză și zona Floreasca consacrată. Împreună, acestea conturează un nou tip de țesut urban, cu apartamente premium și lofturi cu ADN industrial reinterpretat, arhitectură contemporană și funcțiuni complementare care susțin viața de zi cu zi.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
526 lei in plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor