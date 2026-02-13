Analiza NBI | Axa Fabrica de Glucoză – Floreasca rescrie harta rezidențialului premium din București

Nu mai vorbim despre dezvoltări izolate, ci despre o concentrare fără precedent de investiții care schimbă fundamental profilul zonei. Prin densitatea proiectelor, mixul de funcțiuni și conectarea directă cu zona Floreasca și Pipera, acest perimetru începe să funcționeze ca noul downtown al Bucureștiului, un centru urban modern în care rezidențialul premium se întâlnește cu birourile, retailul și serviciile.

Transformarea este susținută de proiecte precum Prima Vista, BHB Avenue, Brick Lofts și Yacht Kid – toate dezvoltări rezidențiale cu poziționare premium – la care se adaugă livrări majore din imediata vecinătate: Nusco Faza 2 + 3, F Zeen și UP Site, amplasat exact pe Calea Floreasca, un reper important care întărește legătura directă dintre Fabrica de Glucoză și zona Floreasca consacrată. Împreună, acestea conturează un nou tip de țesut urban, cu apartamente premium și lofturi cu ADN industrial reinterpretat, arhitectură contemporană și funcțiuni complementare care susțin viața de zi cu zi.

Citeşte comunicatul integral AICI