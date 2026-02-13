Prima pagină » Comunicate » Fermierii români pot contribui la tranziția energetică a Europei – Corteva Agriscience

Fermierii români pot contribui la tranziția energetică a Europei – Corteva Agriscience

La conferința „De la Fermieri pentru Fermieri”, organizată de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience și-a prezentat perspectiva asupra modului în care agricultura poate contribui la obiectivele climatice și energetice ale Europei, menținând în același timp securitatea alimentară și sprijinind reziliența fermierilor.
Mediafax
13 feb. 2026, 17:29, Comunicate

Compania a evidențiat, de asemenea, biocombustibilii avansați ca o oportunitate-cheie de a lega practicile agricole durabile de decarbonizarea unor sectoare strategice, precum aviația. Expertul Corteva, Maria Cîrja, Marketing Manager la Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova, a subliniat că agricultura este din ce în ce mai recunoscută ca un contributor strategic la tranziția climatică și energetică a Europei. Ea a evidențiat faptul că, prin modul în care gestionează solul, resursele și rotația culturilor, fermierii pot crește culturi pentru biocombustibili, continuând în același timp să asigure aprovizionarea alimentară a Europei.

„Culturile precum grâul, porumbul sau soia sunt cultivate de mulți ani între culturile principale pentru hrană și furaje datorită impactului lor pozitiv asupra solului. Această abordare poate include și floarea-soarelui cu maturitate scurtă, care are în mod natural un conținut ridicat de ulei și beneficiază deja de un lanț valoric existent în Europa, ceea ce o face foarte potrivită pentru producția de biocombustibili”, a explicat Maria Cîrja. Ea a adăugat că valorificarea acestui potențial necesită un cadru de reglementare clar, în special finalizarea definiției „culturii secundare” în cadrul Directivei privind energia regenerabilă, pentru a oferi certitudine fermierilor și pentru a încuraja adoptarea culturilor destinate biocombustibililor pe terenurile agricole existente. Biocombustibilii au devenit, de asemenea, una dintre principalele platforme de creștere ale Corteva.

