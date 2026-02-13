Fermierii români pot contribui la tranziția energetică a Europei – Corteva Agriscience

Compania a evidențiat, de asemenea, biocombustibilii avansați ca o oportunitate-cheie de a lega practicile agricole durabile de decarbonizarea unor sectoare strategice, precum aviația. Expertul Corteva, Maria Cîrja, Marketing Manager la Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova, a subliniat că agricultura este din ce în ce mai recunoscută ca un contributor strategic la tranziția climatică și energetică a Europei. Ea a evidențiat faptul că, prin modul în care gestionează solul, resursele și rotația culturilor, fermierii pot crește culturi pentru biocombustibili, continuând în același timp să asigure aprovizionarea alimentară a Europei.

„Culturile precum grâul, porumbul sau soia sunt cultivate de mulți ani între culturile principale pentru hrană și furaje datorită impactului lor pozitiv asupra solului. Această abordare poate include și floarea-soarelui cu maturitate scurtă, care are în mod natural un conținut ridicat de ulei și beneficiază deja de un lanț valoric existent în Europa, ceea ce o face foarte potrivită pentru producția de biocombustibili”, a explicat Maria Cîrja. Ea a adăugat că valorificarea acestui potențial necesită un cadru de reglementare clar, în special finalizarea definiției „culturii secundare” în cadrul Directivei privind energia regenerabilă, pentru a oferi certitudine fermierilor și pentru a încuraja adoptarea culturilor destinate biocombustibililor pe terenurile agricole existente. Biocombustibilii au devenit, de asemenea, una dintre principalele platforme de creștere ale Corteva.

