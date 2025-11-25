Inovația științifică alimentează tranziția către o agricultură durabilă – Corteva Agriscience

Pe măsură ce fermierii români continuă să se confrunte cu presiunea secetei recurente, a temperaturilor extreme și a schimbării tiparelor de dăunători și boli, expertiza globală a companiei de top în știința și tehnologia agricolă, adaptată la condițiile locale, îi ajută pe agricultori să își consolideze atât reziliența, cât și competitivitatea.

„Tehnologia transformă agricultura, iar Corteva investește aproape 4 milioane de dolari în fiecare zi la nivel global în cercetare și dezvoltare, pentru a le asigura fermierilor instrumentele de care au nevoie atât astăzi, cât și în sezoanele viitoare. La nivel local, obiectivul nostru este să sprijinim fermierii cu soluții adaptate realității fiecărui sezon și care să-i ajute să gestioneze riscurile într-un mod sustenabil”, a declarat Maria Cîrjă, Director de Marketing pentru România și Republica Moldova în cadrul Corteva, prezentând cele mai recente inovații introduse de companie pe piața românească.

