Consolidarea managementului dăunătorilor în livezile din România prin soluții sustenabile

În România, pomicultorii se confruntă tot mai des cu provocări generate de schimbările climatice, care intensifică presiunea dăunătorilor și complică practicile de producție. Sezoanele mai calde, precipitațiile neregulate și perioadele prelungite de umiditate creează condiții favorabile pentru dăunători-cheie, care amenință atât productivitatea, cât și calitatea fructelor. Deși România se numără printre principalele țări producătoare de fructe și legume, ocupând locul 11 în Uniunea Europeană în 2024, cu o producție totală de peste 1,5 milioane de tone, această poziție evidențiază potențialul semnificativ de dezvoltare al pieței locale. Totodată, potențialul țării subliniază importanța menținerii unor standarde ridicate de producție și a unei calități constante a fructelor, atât pentru consumul intern, cât și pentru accesul pe piețe.
Mediafax
18 dec. 2025, 17:40, Comunicate

În acest context, mulți manageri de livezi adoptă instrumente țintite și sustenabile, care oferă eficacitate fiabilă, susținând în același timp respectarea cerințelor privind reziduurile. Pentru a răspunde acestor presiuni într-un mod durabil, producătorii de fructe utilizează soluții de combatere a dăunătorilor cu impact minim asupra mediului, precum Laser®, un produs pe bază de Spinosad, dezvoltat de compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience.

