Stația de procesare semințe a Corteva din Afumați a produs un milion de unități de semințe în România în 2025

Câteva mii de hectare au fost dedicate producției de semințe pentru sezonul următor, permițând unității de procesare Corteva din Afumați să livreze 19 hibrizi de porumb, 5 hibrizi de floarea-soarelui și 2 hibrizi de soia. Deservind România și alte 20 de țări din Europa, unitatea a devenit un centru regional important pentru aprovizionarea cu semințe, cu volume semnificative exportate către Bulgaria, Polonia, Ucraina, Franța și Ungaria.

„În cadrul unității noastre, fiecare sămânță pe care o producem reflectă angajamentul nostru de a sprijini fermierii cu soluțiile potrivite, la momentul potrivit. Prin combinarea tehnologiilor avansate de automatizare cu expertiza și dedicarea echipei noastre, menținem standarde ridicate de calitate și eficiență operațională pentru o gamă variată de hibrizi de porumb, floarea-soarelui și soia. Astfel, putem răspunde fluctuațiilor sezoniere și celor de piață, asigurând în același timp fermierilor acces constant la semințe care contribuie la productivitate, sustenabilitate și reziliență. Obiectivul nostru nu este doar producția, ci și crearea de valoare reală pentru fermieri, ajutându-i să planifice, să cultive și să aibă succes, sezon după sezon, atât în România, cât și în alte țări europene”, a declarat Marius Bărăceanu, Managerul Unității de Producție din Afumați.

