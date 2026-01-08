Prima pagină » Comunicate » Hisense prezintă la CES 2026 lansările sale majore sub platforma „Innovating a Brighter Life”, cu tehnologii revoluționare de afișare și inovații smart home full scenario

Hisense, un brand de top la nivel global în domeniul electronicelor de consum și al electrocasnicelor, prezintă la CES 2026 un ecosistem smart home full scenario, demonstrând modul în care tehnologiile avansate de afișare și electrocasnicele alimentate de inteligență artificială se reunesc pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi. Sub tema „Innovating a Brighter Life”, prezența Hisense la CES 2026 evidențiază modul în care inovația pe termen lung, la nivel de sistem, în domeniul afișajelor, al platformelor AI și al electrocasnicelor, contribuie la un stil de viață mai conectat, mai confortabil și mai relevant.
Mediafax
08 ian. 2026, 12:22, Comunicate

Un ecosistem smart home centrat pe oameni

Standul Hisense de la CES 2026 a fost conceput pornind de la scenarii reale din casă, reunind divertisment pe ecrane ultra large, soluții inteligente pentru bucătărie, tehnologii avansate pentru aer și îngrijirea rufelor, precum și conectivitate bazată pe AI. Televizoarele premium cu ecran mare susțin momentele petrecute împreună în familie, în timp ce electrocasnicele inteligente demonstrează cum AI-ul se integrează natural în rutinele zilnice.

Pentru a îmbunătăți experiența la fața locului, Hisense a prezentat în premieră robotul umanoid Harley, care dispune de 31 de grade de libertate pentru mișcări și interacțiuni realiste. Alături de Harley, robotul umanoid R1 (A2) și robotul companion pentru locuință Beta ilustrează în continuare viziunea Hisense asupra unor medii de acasă inteligente și interactive.

