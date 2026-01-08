Hisense prezintă la CES 2026 lansările sale majore sub platforma „Innovating a Brighter Life”, cu tehnologii revoluționare de afișare și inovații smart home full scenario

Un ecosistem smart home centrat pe oameni

Standul Hisense de la CES 2026 a fost conceput pornind de la scenarii reale din casă, reunind divertisment pe ecrane ultra large, soluții inteligente pentru bucătărie, tehnologii avansate pentru aer și îngrijirea rufelor, precum și conectivitate bazată pe AI. Televizoarele premium cu ecran mare susțin momentele petrecute împreună în familie, în timp ce electrocasnicele inteligente demonstrează cum AI-ul se integrează natural în rutinele zilnice.

Pentru a îmbunătăți experiența la fața locului, Hisense a prezentat în premieră robotul umanoid Harley, care dispune de 31 de grade de libertate pentru mișcări și interacțiuni realiste. Alături de Harley, robotul umanoid R1 (A2) și robotul companion pentru locuință Beta ilustrează în continuare viziunea Hisense asupra unor medii de acasă inteligente și interactive.

