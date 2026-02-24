PENNY România obține certificarea internațională Customers’ Friend, o recunoaștere a relației de încredere construite cu clienții

PENNY România a fost inclusă în programul internațional de certificare Customers’ Friend, administrat de ICERTIAS - International Certification Association, în urma unei evaluări riguroase a modului în care compania construiește și menține relațiile cu clienții, angajații și partenerii săi. În urma acestei analize, PENNY a obținut un scor de 4,6 din 5, calificativ care îi conferă statutul „Superior Excellence” și dreptul de a purta medalia Customers’ Friend - „Because it’s you we care about”, până la data de 1 septembrie 2026. Certificarea Customers’ Friend este o recunoaștere internațională acordată companiilor care demonstrează, în mod consecvent, o abordare centrată pe oameni și pe construirea unor relații de încredere pe termen lung. Programul este gestionat de ICERTIAS, o organizație de certificare recunoscută la nivel internațional pentru standardele sale ridicate în evaluarea satisfacției consumatorilor, pe baza unor metodologii de cercetare aliniate ghidurilor ESOMAR și ICC.