PENNY România obține certificarea internațională Customers’ Friend, o recunoaștere a relației de încredere construite cu clienții

Evaluarea realizată în cadrul programului a analizat imaginea generală a PENNY România și calitatea relațiilor companiei cu clienții, angajații, partenerii de business și comunitatea. Analiza a avut la bază patru piloni esențiali: reputația companiei, modul în care aceasta comunică și interacționează în spațiul public, experiența oferită utilizatorilor și nivelul de încredere generat în piață. Fiecare dintre acești piloni a fost evaluat în profunzime, luând în considerare aspecte precum relația cu clienții și angajații, calitatea produselor și serviciilor, stabilitatea și transparența companiei, eficiența comunicării, precum și elemente care țin de simplitatea, rapiditatea și accesibilitatea experienței de cumpărare.
