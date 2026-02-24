Prima pagină » Comunicate » PENNY România obține certificarea internațională Customers’ Friend, o recunoaștere a relației de încredere construite cu clienții

PENNY România a fost inclusă în programul internațional de certificare Customers’ Friend, administrat de ICERTIAS - International Certification Association, în urma unei evaluări riguroase a modului în care compania construiește și menține relațiile cu clienții, angajații și partenerii săi. În urma acestei analize, PENNY a obținut un scor de 4,6 din 5, calificativ care îi conferă statutul „Superior Excellence” și dreptul de a purta medalia Customers’ Friend - „Because it’s you we care about”, până la data de 1 septembrie 2026. Certificarea Customers’ Friend este o recunoaștere internațională acordată companiilor care demonstrează, în mod consecvent, o abordare centrată pe oameni și pe construirea unor relații de încredere pe termen lung. Programul este gestionat de ICERTIAS, o organizație de certificare recunoscută la nivel internațional pentru standardele sale ridicate în evaluarea satisfacției consumatorilor, pe baza unor metodologii de cercetare aliniate ghidurilor ESOMAR și ICC.
PENNY România obține certificarea internațională Customers’ Friend, o recunoaștere a relației de încredere construite cu clienții
24 feb. 2026, 18:36, Comunicate

Evaluarea realizată în cadrul programului a analizat imaginea generală a PENNY România și calitatea relațiilor companiei cu clienții, angajații, partenerii de business și comunitatea. Analiza a avut la bază patru piloni esențiali: reputația companiei, modul în care aceasta comunică și interacționează în spațiul public, experiența oferită utilizatorilor și nivelul de încredere generat în piață. Fiecare dintre acești piloni a fost evaluat în profunzime, luând în considerare aspecte precum relația cu clienții și angajații, calitatea produselor și serviciilor, stabilitatea și transparența companiei, eficiența comunicării, precum și elemente care țin de simplitatea, rapiditatea și accesibilitatea experienței de cumpărare.

