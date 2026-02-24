Vino să faci parte din povestea Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028!

APEL DESCHIS – PRESELECȚIE PRODUSE DIN BANAT
Căutăm 4 produse care să reprezinte Banatul la nivel european:
- 2 produse culinare (cadouri culinare) și 2 produse artizanale legate de alimentație (cadouri artizanale)
Cine poate aplica?
Producători locali din Banat care realizează produse:
- artizanale, nu industriale
- realizate la scară mică, cu impact redus asupra mediului
- care îmbină tradiția cu inovația
- reprezentative pentru gastronomia și identitatea Banatului
- disponibile pentru achiziție online
Citeşte comunicatul integral AICI