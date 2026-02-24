Vino să faci parte din povestea Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028!

Produci delicii locale sau produse artizanale legate de gastronomie? Atunci aceasta este șansa ta să devii parte din povestea gastronomică a Banatului și să participi la World Food Gift Challenge 2026. O competiție organizată de @IGCAT Institutul Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism, care celebrează cele mai bune produse alimentare și cadouri culinare artizanale din întreaga lume!