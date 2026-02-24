Prima pagină » Comunicate » Vino să faci parte din povestea Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028!

Vino să faci parte din povestea Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028!

Produci delicii locale sau produse artizanale legate de gastronomie? Atunci aceasta este șansa ta să devii parte din povestea gastronomică a Banatului și să participi la World Food Gift Challenge 2026. O competiție organizată de @IGCAT Institutul Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism, care celebrează cele mai bune produse alimentare și cadouri culinare artizanale din întreaga lume!
Vino să faci parte din povestea Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028!
Mediafax
24 feb. 2026, 18:54, Comunicate

APEL DESCHIS – PRESELECȚIE PRODUSE DIN BANAT

Căutăm 4 produse care să reprezinte Banatul la nivel european:

  • 2 produse culinare (cadouri culinare) și 2 produse artizanale legate de alimentație (cadouri artizanale)

Cine poate aplica?

Producători locali din Banat care realizează produse:

  • artizanale, nu industriale
  • realizate la scară mică, cu impact redus asupra mediului
  • care îmbină tradiția cu inovația
  • reprezentative pentru gastronomia și identitatea Banatului
  • disponibile pentru achiziție online

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
Semnele tăcute ale hipertensiunii arteriale. Există indicii subtile pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor