Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă

Adevărata performanță începe acasă

Câștigător al Balonului de Aur și unul dintre cei mai titrați fotbaliști ai generației sale, Luka Modrić simbolizează standardele înalte ale performanței, în deplină armonie cu promisiunea Gorenje de a oferi produse premium, create pentru excelență în fiecare detaliu. Totuși, acest parteneriat depășește granițele terenului de joc. El este construit pe înțelegerea profundă că excelența sportivă, realizările individuale și performanța reală încep acasă.

„Luka Modrić este un simbol al fotbalului, care își consideră familia cea mai importantă victorie. La Gorenje, împărtășim aceleași valori. Parteneriatul nostru este și despre susținerea vieții de acasă, fără de care performanța nu ar fi posibilă. Suntem mândri să oferim ceea ce ne place să numim «sprijinul discret din culise», care îi permite unei legende precum Luka și familiilor din întreaga Europă să se concentreze pe momentele care contează cu adevărat.” (Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager România, Bulgaria, Grecia și Cipru)

