Prima pagină » Comunicate » „IMAGINE Universe – Sînziana Mircea & Friends” TOUR 2026 – un proiect inovator ce continuă redefinirea recitalului de muzică clasică

„IMAGINE Universe – Sînziana Mircea & Friends” TOUR 2026 – un proiect inovator ce continuă redefinirea recitalului de muzică clasică

Pian, percuții, flaut, muzică electronică și live video mapping se vor reuni într-o nouă serie de concerte imersive de muzică clasică în cadrul „IMAGINE Universe” TOUR 2026, sub semnătura inconfundabilă a pianistei și compozitoarei române Sînziana Mircea, solista seriei de concerte.
„IMAGINE Universe – Sînziana Mircea & Friends” TOUR 2026 – un proiect inovator ce continuă redefinirea recitalului de muzică clasică
Mediafax
18 dec. 2025, 18:36, Comunicate

Recunoscută pentru proiectele sale inovatoare, pianista aduce pe scenă și de această dată atât repertorii de referință ale muzicii clasice pentru pian solo, compoziții proprii, cât și combinații neobișnuite de instrumente ce susțin dialoguri între muzica clasică și muzica electronică. Această abordare interdisciplinară a devenit emblema seriei IMAGINE, inițiată în 2019 și ajunsă la a șasea ediție.

În 2026, alături de Sînziana Mircea, vor urca pe scenă invitații săi de mare prestigiu Pietro Dossena-sintetizator & live electronics, percuționistul Marco Scazzetta și Mariia Velia – flautistă aleasă de inițiatoarea proiectului ca tânăr artist promovat în cadrul turneului.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Ce se întâmplă la Constanța? Val de demisii intempestive ale „greilor” politicii din județ
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
Libertatea
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026! Ce îi așteaptă pe români, încă din luna ianuarie
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor