„IMAGINE Universe – Sînziana Mircea & Friends” TOUR 2026 – un proiect inovator ce continuă redefinirea recitalului de muzică clasică

Recunoscută pentru proiectele sale inovatoare, pianista aduce pe scenă și de această dată atât repertorii de referință ale muzicii clasice pentru pian solo, compoziții proprii, cât și combinații neobișnuite de instrumente ce susțin dialoguri între muzica clasică și muzica electronică. Această abordare interdisciplinară a devenit emblema seriei IMAGINE, inițiată în 2019 și ajunsă la a șasea ediție.

În 2026, alături de Sînziana Mircea, vor urca pe scenă invitații săi de mare prestigiu Pietro Dossena-sintetizator & live electronics, percuționistul Marco Scazzetta și Mariia Velia – flautistă aleasă de inițiatoarea proiectului ca tânăr artist promovat în cadrul turneului.

Citeşte comunicatul integral AICI