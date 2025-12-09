Ambasada Ucrainei condamnă un concert cu doi artiști ruși, programat la Cluj-Napoca

„Ambasada a fost informată că la 12 decembrie, în Cluj-Napoca, urmează să aibă loc un concert al artiștilor ruși Andrey Boreyko și Nikolay Lugansky, acompaniați de Orchestra Filarmonicii de Stat . Numeroși locuitori și oaspeți ai orașului se vor alătura unei seri de muzică clasică, admir ând lumina și atmosfera sălii de concert. Vor răsuna aplauze pentru artiști care se pregătesc pentru concertele lor și își perfecționează măiestria muzicală într-un stat care, zi de zi, îi forțează pe milioane de ucraineni să asculte alte : exploziile rachetelor, zgomotul dronelor și sirenele de alertă aeriană”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei la București.

224 de artiși ucraineni, uciși

Reprezentanții Ambasadei susțin că, în timp ce artiștilor ruși li se oferă posibilitatea de a performa în condiții confortabile, artiștii ucraineni dorm în adăposturi antiaeriene, rămân fără căldură și lumină.

Mai mult, spun aceștia, o parte dintre ei sunt în tranșee și își riscă viața pentru libertate, democrație și valorile europene.

Ucraina luptă nu doar pentru dreptul de a exista, ci și pentru securitatea și pacea pe continentul European, susțin reprezentanții Ambasadei, care adaugă că, de la începutul invaziei ruse, cel puțin 224 de artiști au fost uciși în Ucraina din cauza războiului, iar luni s-a anunțat că căderea pe front a violonistului ucrainean Valeriy Lytvyn.

Cultura, inseparabilă de autoritățile ruse

„Cultura rusă astăzi, asemenea sportului și altor domenii, este inseparabilă de autoritățile ruse, de propaganda și puterea soft a statului-agresor. (…) Ferm condamnăm desfășurarea concertelor artiștilor ruși în statele Uniunii Europene în condițiile războiului în desfășurare, declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan pentru a abate atenția de la crimele Rusiei, iar nicio melodie nu poate a diminua suferința poporului ucrainean, care plătește zilnic cu vieți pentru libertatea Ucrainei și a întregii Europe”, se mai arată pe pagina de Facebook a Ambasadei.

Reprezentanții Filarmonicii Transilvania nu au putut fi contactați. Pe pagina de Facebook a instituției este anunțat pentru vineri, 12 decembrie, un concert al orchestrei Filarmonicii de Stat Transilvania, dirijor Andrey Boreyko, pian Nikolai Lugansky.