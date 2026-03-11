Băsescu, mesaj pentru Dan, înainte de CSAT: trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania”, spune fostul președinte Traian Băsescu, miercuri, pe Facebook.

Acesta adaugă că „azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu” și reamintește că există un „ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu: „Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”.

Traian Băsescu are un mesaj, în acest context, pentru președintele în funcție, Nicușor Dan: „Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu, costă”.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește azi, la ora 9:30. Ședința a fost convocată de președintele Nicușor Dan și va avea loc la Palatul Cotroceni. CSAT analizează dislocarea temporară în România a unor capabilități militare