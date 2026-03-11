CSAT analizează, azi, dislocarea temporară în România a unor capabilități militare

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc miercuri, la ora 09:30 la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se vor afla mai multe subiecte. Printre acestea se află și cel referitor la situația din Orientul Mijlociu și ce implicații sunt pentru România.

De asemenea, un alt subiect vizează evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Totodată, un subiect important de pe ordinea de zi este cel privind analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Marți, G4Media relata că Statele Unite sunt interesate să trimită avioane la baza de la Mihail Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, potrivit mai multor surse.

Discuțiile în legătură cu acest subiect se află în stadiu incipient și sunt informale, au mai spus sursele pentru G4Media.