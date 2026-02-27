Prima pagină » Life-Inedit » Ziua Femeii, sărbătorită printr-un eveniment comun MApN – Ambasada Franței la București

Ziua Femeii, sărbătorită printr-un eveniment comun MApN – Ambasada Franței la București

Ministerul Apărării Naționale și Ambasada Franței la București sărbătoresc Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor printr-un eveniment dedicat în special femeilor militar.
Ziua Femeii, sărbătorită printr-un eveniment comun MApN - Ambasada Franței la București
Laura Buciu
27 feb. 2026, 16:43, Life-Inedit

„Femei militar: deconstruind stereotipurile, modelând leadership-ul” este un eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Femeii de Ambasada Franței în România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale şi cu Grupul de Luptă al NATO din România.

Evenimentul se desfășoară miercuri, 4 martie, începând cu ora 10.00, la Reședința Franței (Strada Biserica Amzei nr. 13-15).

Potrivit Ambasadei, este un eveniment dedicat rolului femeilor în instituțiile militare și promovării egalității de gen în domeniul apărării.

„Sub titlul «Femei militar: deconstruind stereotipurile, modelând leadership-ul», evenimentul își propune să evidențieze parcursurile profesionale ale femeilor militar din Franța și România, să abordeze provocările întâmpinate de femei într-un mediu considerat eminamente masculin și să sublinieze importanța cooperării bilaterale în promovarea valorilor comune: egalitate, merit, profesionalism și modernitate”, transmite Ambasada Franței la București.

La eveniment vor lua cuvântul ambasadorul Franţei la București, ES Nicolas Warnery, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Eduard Bachide, precum şi femei militar din MApN și Grupul de Luptă al NATO din România.

Evenimentul se înscrie în cadrul celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Femeii (8 martie) și reflectă angajamentul comun al Franței și României de a promova egalitatea de șanse și diversitatea în toate domeniile, inclusiv în cel al apărării și securității.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Nicușor Dan, SUSPENDAT!? „Dosarul penal îl face instant șantajabil”
Gandul
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
Libertatea
Anunț MAJOR pentru clienții ENGIE: ce tarife la gaze se aplică din aprilie 2026! Ce trebuie să știe cei care schimbă furnizorul
CSID
Dacia Duster îi fascinează pe britanici: „SUV-ul pe care îl parchezi cu mândrie în fața casei”. Ce i-a convins pe specialiști
Promotor