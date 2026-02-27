Ziua Femeii, sărbătorită printr-un eveniment comun MApN – Ambasada Franței la București

„Femei militar: deconstruind stereotipurile, modelând leadership-ul” este un eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Femeii de Ambasada Franței în România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale şi cu Grupul de Luptă al NATO din România.

Evenimentul se desfășoară miercuri, 4 martie, începând cu ora 10.00, la Reședința Franței (Strada Biserica Amzei nr. 13-15).

Potrivit Ambasadei, este un eveniment dedicat rolului femeilor în instituțiile militare și promovării egalității de gen în domeniul apărării.

„Sub titlul «Femei militar: deconstruind stereotipurile, modelând leadership-ul», evenimentul își propune să evidențieze parcursurile profesionale ale femeilor militar din Franța și România, să abordeze provocările întâmpinate de femei într-un mediu considerat eminamente masculin și să sublinieze importanța cooperării bilaterale în promovarea valorilor comune: egalitate, merit, profesionalism și modernitate”, transmite Ambasada Franței la București.

La eveniment vor lua cuvântul ambasadorul Franţei la București, ES Nicolas Warnery, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Eduard Bachide, precum şi femei militar din MApN și Grupul de Luptă al NATO din România.

Evenimentul se înscrie în cadrul celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Femeii (8 martie) și reflectă angajamentul comun al Franței și României de a promova egalitatea de șanse și diversitatea în toate domeniile, inclusiv în cel al apărării și securității.