O naștere neașteptată readuce speranța într-un trib amazonian aflat în pericol de dispariție

Pe măsură ce femeile au înaintat în vârstă, fără un copil care să ducă mai departe linia, mulți se așteptau ca tribul Akuntsu să dispară odată cu moartea femeilor. Acest lucru s-a schimbat în decembrie, când Babawru – cea mai mică dintre cele trei, în vârstă de 40 de ani – a născut un băiat. Sosirea lui Akyp a adus speranță nu doar pentru linia Akuntsu, ci și pentru eforturile de protejare a pădurii tropicale la fel de fragile, scrie AP.

„Acest copil nu este doar un simbol al rezistenței poporului Akuntsu, ci și o sursă de speranță pentru popoarele indigene”, a declarat Joenia Wapichana, președinta agenției braziliene pentru protecția indigenilor, cunoscută sub numele de Funai. „El reprezintă modul în care recunoașterea, protecția și gestionarea acestui pământ sunt extrem de necesare”.

Protejarea teritoriilor indigene

Protejarea teritoriilor indigene este considerată pe scară largă ca fiind una dintre cele mai eficiente modalități de a reduce defrișările din Amazon, cea mai mare pădure tropicală din lume și un regulator cheie al climei globale. Cercetătorii avertizează că pierderea continuă a pădurilor ar putea accelera încălzirea globală. O analiză din 2022 realizată de MapBiomas, o rețea de grupuri non-guvernamentale care urmărește utilizarea terenurilor, a constatat că teritoriile indigene din Brazilia au pierdut doar 1% din vegetația nativă în trei decenii, comparativ cu 20% pe terenurile private la nivel național.

În statul Rondonia, unde locuiesc tribul Akuntsu, aproximativ 40% din pădurea nativă a fost defrișată, iar ceea ce a rămas neatins se află în mare parte în zonele de conservare și în zonele indigene. Terenul tribului Akuntsu iese în evidență în imaginile din satelit ca o insulă de pădure înconjurată de pășuni pentru vite, precum și de câmpuri de soia și porumb.