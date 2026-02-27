Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”

Interdicția purtării papucilor Crocs și a pijamalelor a fost propusă de reprezentanții Aeroportului Internațional Tampa, potrivit Express. Mesajul a fost publicat pe X, joi 26 februarie. Americanii au scris că vor ca aeroportul „să devină primul din lume fără Crocs ȘI fără pijamale.” Textul a început cu mesajul: „Ne-am săturat. Ne-am săturat. Nebunia se oprește astăzi”.

Ulterior, cei de la aeroport au recunoscut într-o declarație pentru USA Today că postarea a fost o glumă.

„Aeroportul Internațional Tampa distribuie în mod regulat conținut satiric și vesel pe rețelele de socializare, ca parte a efortului nostru de a interacționa cu urmăritorii noștri. Postarea de astăzi despre «interzicerea» pijamalelor a fost o altă aluzie jucăușă la dezbaterile despre modă din ziua călătoriei. Îi încurajăm pe pasagerii noștri să călătorească confortabil și îi apreciem pe urmăritorii noștri loiali care se bucură de umorul online”, au explicat reprezentanții Aeroportului Internațional Tampa.

Totuși, mesajul a stârnit o dezbatere aprinsă cu privire la codurile vestimentare. Unii au scris pe rețeaua de socializare că sunt de acord cu propunerea. „Îmi place asta! Să ne întoarcem la anii ’50, ’60 și ’70!”, a scris un utilizator care a adăugat fotografii cu oameni îmbrăcați elegant din anii menționați.

Alții însă s-au declarat revoltați. „Mă voi îmbrăca elegant când nu vom mai fi tratați ca niște vite la aeroport și în avion”, a scris un bărbat, în timp ce altul s-a întrebat cum poate fi aplicată măsura.

„Cum puteți clasifica hainele drept pijamale? Pantalonii de trening, pantalonii de yoga, copiii care poartă haine moi, acestea sunt pijamale?”, s-a întrebat el.

Incidente pe aeroporturi provocate de haine

Deși aeroporturile nu au coduri vestimentare, au existat incidente în care călătorilor li s-a refuzat îmbarcarea sau li s-a cerut să părăsească unitatea din cauza hainelor. În 2024, două femei care purtau tricouri foarte scurte au fost date jos dintr-un zbor Spirit Airlines cu plecare din Los Angeles, deoarece au refuzat să-și pună haine deasupra.

În 2025, compania aeriană și-a actualizat condițiile de zbor, avertizând că pasagerilor „desculți sau îmbrăcați necorespunzător” li se poate refuza îmbarcarea. Ca să nu fie confuzii, sunt descrise cazurile de îmbrăcăminte considerată necorespunzătoare. Acestea includ „îmbrăcămintea transparentă și hainele care acoperă insuficient sânii, fesele și alte părți intime”, dar și piesele vestimentare și tatuajele la vedere „obscene sau ofensatoare prin natura lor”.

Nu în cele din urmă, se poate refuza îmbarcarea pasagerilor care au „un miros neplăcut, cu excepția cazului în care acesta este cauzat de o dizabilitate dovedită”.