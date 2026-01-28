Columbia: Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar

Potrivit unui comunicat transmis de compania Satena, aeronava transporta 15 persoane, dintre care 13 pasageri și doi membri ai echipajului, informează Le Figaro.

Avionul decolase din Cúcuta și urma să aterizeze la Ocaña.

Contactul cu aeronavă a fost pierdut în timpul zborului. Informațiile preliminare indică că aeronava s-ar fi prăbușit între localitățile Ábrego și La Playa de Belén, în nord-estul Columbiei, aproape de frontiera cu Venezuela.

Printre pasageri s-ar fi aflat un congresman în funcție și un candidat pentru un loc din Camera Reprezentanților.

Autoritatea aeronautică civilă din Columbia a anunțat că au fost activate procedurile de securitate și operațiunile de căutare și salvare.