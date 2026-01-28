Prima pagină » Știrile zilei » Columbia: Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar

Un avion al companiei aeriene de stat Satena, care efectua un zbor intern între Cúcuta și Ocaña, a dispărut de pe radare miercuri. Controlorii de trafic aerian au pierdut legătura cu aeronava care se afla în apropierea graniței cu Venezuela.
28 ian. 2026, 22:57, Știri externe

Potrivit unui comunicat transmis de compania Satena, aeronava transporta 15 persoane, dintre care 13 pasageri și doi membri ai echipajului, informează Le Figaro. 

Avionul decolase din Cúcuta și urma să aterizeze la Ocaña.

Contactul cu aeronavă a fost pierdut în timpul zborului. Informațiile preliminare indică că aeronava s-ar fi prăbușit între localitățile Ábrego și La Playa de Belén, în nord-estul Columbiei, aproape de frontiera cu Venezuela. 

Printre pasageri s-ar fi aflat un congresman în funcție și un candidat pentru un loc din Camera Reprezentanților. 

Autoritatea aeronautică civilă din Columbia a anunțat că au fost activate procedurile de securitate și operațiunile de căutare și salvare. 

