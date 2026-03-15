Prima pagină » Știri externe » Bilanțul morților din Liban crește la 850. La polul opus, Hezbollah a revendicat o serie de atacuri în Israel

Bilanțul morților din Liban crește la 850. La polul opus, Hezbollah a revendicat o serie de atacuri în Israel

Potrivit unei informări oficiale date de Ministerul Sănătății din Liban, peste 850 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene. Statistica acoperă perioada de după 2 martie, atunci când Israelul a lansat atacuri asupra Libanului. De asemenea, Hezbollah susținută de Iran, a revendicat o serie de atacuri în Israel.
Bilanțul morților din Liban crește la 850. La polul opus, Hezbollah a revendicat o serie de atacuri în Israel
Pagube în Tel Aviv, după atacurile Iranului. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
15 mart. 2026, 17:13, Știri externe

Potrivit informării publicate, duminică, de Ministerul Sănătății din Liban, din 2 martie și până în prezent au murit, în atacurile Israelului din Liban au murit  66 de femei, 107 copii, dar și 32 de lucrători din Sănătate. Pe lângă cei morți, alte peste 2.105 persoane au fost rănite, notează France24.

Mai mult de 850.000 de persoane au fost strămutate, în timp ce Israelul a lansat valuri de atacuri și a trimis trupe suplimentare în sudul Libanului.

La polul opus, Israelul s-a confruntat cu o serie de atacuri, duminică. Unul dintre acestea a vizat un bloc de locuințe din centrul orașului ultra-Ortodox, Bnei Brak, situat la est de Tel Aviv. Potrivit serviciului de salvare, Magen David Adom, în urma atacului, un civil a fost rănit, de un ciob de sticlă, proiectat în urma exploziei.

Hezbollah a revendicat o serie de atacuri

De asemenea, în orașul învecinat, Ramat Gan, un alt bărbat a fost îngrijit de paramedici. Acesta a fost rănit tot de o explozie. Aceste atacuri vin după ce, anterior, 23 de locații din zona Tel Avivului au fost lovite, în urma atacurilor două persoane au fost rănite, notează France24. 

Gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, a revendicat atacul asupra unei baze aeriene din sudul Tel Avivului.

Într-un comunicat, gruparea Hezbollah a declarat că a țintit baza aerienă Palmachim, aflată la 140 de kilometri distanță de frontiera dintre Liban și Israel. Atacul a fost lansat cu „o rachetă avansată”. De asemenea, Hezbollah susține că a atacat mai multe zone din nordul Israelului, iar atacuri au lansate și asupra trupelor Israeliene staționate aproape de granița cu Libanul.

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
Gandul
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
Libertatea
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
CSID
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor