Ziua în care a plouat cu bani / Un avion militar bolivian care transporta bani s-a prăbușit, răspândind milioane de bancnote pe pământ

Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Boliviene s-a prăbușit în apropierea aeroportului El Alto din La Paz, potrivit presei internaționale, inclusiv AP News.

În timp ce încerca să aterizeze, avionul a deviat de pe pistă și s-a ciocnit cu mai multe vehicule aflate pe șosea.

Majoritatea victimelor sunt civili aflați în mașinile lovite de aeronavă.

Un membru al echipajului și-a pierdut, de asemenea, viața. Autoritățile sunt în curs de identificare a tuturor persoanelor decedate.

Haos la locul tragediei

Avionul transporta 17,1 milioane de bancnote noi, care s-au împrăștiat pe sol în urma impactului. Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată oameni alergând printre resturile aeronavei, vehiculele distruse și trupurile victimelor pentru a strânge banii.

🚨💵 A military plane carrying cash crashed in Bolivia — a crowd that rushed to collect the scattered banknotes was dispersed with tear gas Several local residents were detained. It was later revealed that the banknotes were not registered and had no legal tender status. The… pic.twitter.com/XMJBeJgTqu — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Operațiunile de salvare au fost îngreunate de mulțimile adunate la fața locului.

Autoritățile au mobilizat 500 de soldați și 100 de polițiști pentru a securiza zona și a recupera bancnotele.

Douăsprezece persoane au fost reținute pentru că au continuat să adune bani în ciuda intervenției forțelor de ordine. Bancnotele recuperate au fost distruse prin ardere, însă autoritățile au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa persoane care au încercat să se apropie de locul unde acestea erau incinerate.

30% din bani, dispăruți

Autoritățile estimează că aproximativ 30% din numerarul transportat — echivalentul a 5,13 milioane de bancnote — a fost furat.

Guvernatorul Băncii Centrale a Boliviei, David Espinoza, a anunțat că bancnotele identificate prin seriile confirmate vor fi declarate nule și considerate contrafăcute, pentru a preveni introducerea lor în circuitul financiar.

Trei zile de doliu național

Guvernul bolivian a decretat trei zile de doliu național începând cu data de 1 a acestei luni.

Președintele Rodrigo Paz a transmis pe platforma X că a ordonat „o anchetă transparentă pentru a clarifica circumstanțele incidentului și a oferi tot sprijinul necesar familiilor îndoliate”.

„Steagul va fi arborat în bernă timp de trei zile pentru a onora persoanele decedate și a consola familiile acestora”, a adăugat șeful statului.

Ancheta privind cauzele accidentului este în desfășurare.