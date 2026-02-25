Concluzia unui bărbat care a plătit aproape 14.000 de dolari pentru un zbor de șase ore la clasa întâi: recomand cu căldură

Bărbatul se numește Antoine și este influencer în domeniul turismului, potrivit Express. El este originar din Canada dar locuiește în Dubai. Recent, Antoine a relatat pe contul său de You Tube că a cheltuit 13.980 de dolari pe un bilet de avion la clasa întâi, la bordul unui A380 al companiei Singapore Airlines. El a filmat experiența și a povestit amănunte într-un video care a adunat zeci de mii de vizualizări într-un timp relativ scurt.

Influencerul a achiziționat un bilet pentru un spațiu la clasa întâi, care include un pat de lux, un fotoliu din piele, uși glisante pentru „intimitate totală”, spațiu de depozitare extins, mâncare „excepțională” concepută de „cinci bucătari renumiți” și multe altele.

Pentru început, el a fost condus în zona privată, unde i s-a oferit un kit de călătorie complet cu produse de îngrijire a pielii și înfrumusețare și un set de pijamale de la retailerul francez de lux Lalique. Antoine a primit și o pereche de căști Bang & Olufsen, despre care a spus că se vând cu 500 de dolari. După aceea, bărbatul a parcurs meniul „consistent”, care conținea și o colecție extinsă de șampanie.

O masă ca la restaurantele de lux

El s-a declarat „copleșit” de meniu și s-a delectat cu șampanie, nuci calde, caviar și multe altele. Când a venit ora cinei, s-a simțit ca „la un restaurant elegant”. El a optat pentru somon afumat, scoici, cuscus (couscous), supă cremă de sparanghel și „cotlete crocante de miel”.

În separeul elegant numit „cameră de hotel privată la cer” a avut atât de mult spațiu încât a putut să-și despacheteze „tot bagajul”, a relatat Antoine în videoclip. Mai târziu, Antoine a folosit o baie care semăna cu „un spa la 9.000 de metri”.

„În opinia mea, aceasta a fost probabil cea mai bună experiență de zbor din viața mea. Deși prețul este ridicat, serviciile și calitatea Singapore Airlines sunt pe măsura așteptărilor. O recomand cu căldură”, a fost concluzia influencerului.